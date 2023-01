Weihnachtspleite zu verdauen - SVM trifft wieder auf Eichenau

SV Mauerstetten braucht Punkte in der Bayernliga – die sollen gegen Verfolger Eichenau her. Denn in der Tabelle wird es langsam eng.

Erneut geht es für die Damen 1 des SV Mauerstetten gegen den Eichenauer SV. Die Bayernligapartie am Samstag in der Dreifachturnhalle geht um 17 Uhr los. An das Hinspiel vor ein paar Wochen haben die Ostallgäuerinnen keine guten Erinnerungen.

Ein Spiel zum vergessen

Nachdem sie kurz vor Weihnachten in der Eichenau stark begonnen und den ersten Satz (25:18) klar dominiert hatten, liessen sie den schwachen Gegner immer mehr aufkommen. Auch wenn die Damen aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck sehr viele Aufschlagfehler produziert und ebenso am Netz leichtsinnig Bälle verschlagen hatten, gewannen sie den zweiten Satz (25:17). Dann steigerten sich die Einheimischen noch einmal, und in dem spannenden dritten Abschnitt gelang ihnen der zweite Satzgewinn (28:26). Damit hatten sie die Oberhand in dem Match. Denn der SVM machte sehr viele Fehler, hatte dem ESV nichts mehr entgegenzusetzen und verlor auch den vierten Satz (18:25).

Der Gegner hat einen Lauf

Eichenau hat danach noch gegen den TSV Burgberg (3:2) und den FSV Marktoffingen II (3:1) gewonnen. So haben die Oberbayern zuletzt fünf Siege in Folge gefeiert. Mit den 13 Punkten sind die Oberbayern auf den fünften Platz geklettert – und stehen nun mit 14 Zählern nur einen Punkt hinter dem SVM.

Kämpfen und siegen

Für den heißt es daher in diesem richtungsweisenden Spiel: Ärmel hochkrempeln und kämpfen und siegen. Es sollte der Mannschaft bewusst sein, in welcher Lage sie sich befindet, schließlich ist der Abstand zum Relegationsplatz nicht mehr groß. Deshalb sollten der SVM die große Chance gegen einen unmittelbaren Kontrahenten wahrnehmen und sich zu Hause von dem zahlreichen und lautstarken Publikum motivieren und zum Sieg tragen lassen.

Zumal auch zwei weitere unmittelbare Tabellennachbarn schwere Auswärtsspiele absolvieren müssen: Der FC DJK Tiefenbach tritt in Burgberg und der ASV Dachau beim TSV TB München II an.