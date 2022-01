Weitere Planungen für Gedenkorte in Kaufbeuren und Irsee

Bezirkskrankenhaus Kaufbeuren und Bildungszentrum Irsee stellen ihre Projekte zur Erinnerung an die NS-"Euthanasie" vor. Es geht auch um eine große "Vision".

28.01.2022 | Stand: 18:44 Uhr

Die Erinnerung an die Opfer des NS-Regimes halten in Kaufbeuren und Umgebung mehrere Gedenktage und zahlreiche Gedenkorte wach. Am 27. Januar, dem Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz, wird weltweit auf die Gräuel der Hitler-Diktatur hingewiesen. Dieses Datum nutzten die Verantwortlichen des Bezirkskrankenhauses (BKH) Kaufbeuren und des Schwäbischen Bildungszentrums Irsee, um bei einer Online-Veranstaltung ihre Aktivitäten und Pläne zum Gedenken an die Tausende von Krankenmorden vorzustellen, die zwischen 1933 und 1945 in der Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren-Irsee verübt wurden.