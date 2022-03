Bürgermeister-Kristaller-Weg, Josef-Fischer-Straße und Hans-Seibold-Straße: Für die Umbenennungen in Kaufbeuren gibt es viele Vorschläge, aber keine Beschlüsse.

17.03.2022 | Stand: 18:43 Uhr

Dass der Bürgermeister-Kristaller-Weg in Oberbeuren sowie die Hans-Seibold-Straße und die Josef-Fischer-Straße in Kaufbeuren wegen der Verbindungen der Namensgeber zum NS-Regime unbenannt werden sollen, steht fest. Wie die Straßen aber künftig heißen sollen, das ist auch nach der jüngsten Sitzung des Bauausschusses offen. Denn es gibt etliche und teilweise konkurrierende Benennungsvorschläge. Entscheiden muss nun der Stadtrat bei seiner nächsten Zusammenkunft am Dienstag, 29. März.