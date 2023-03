Weltgebetstag in Kaufbeuren: Frauen aus Taiwan verfassen den Gottesdienst

Am 3. März ist Weltgebetstag, der dieses Jahr von Taiwanerinnen vorbereitet wird. Was das WGT-Team in Kaufbeuren plant, um die Frauenbewegung zu unterstützen.

03.03.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Am Freitag, 3. März, feiern Menschen in über 150 Ländern der Erde den Weltgebetstag (WGT). Frauen aus dem kleinen Inselstaat Taiwan haben den Gottesdienst zum Thema: „Glaube bewegt“ verfasst.

Taiwanerinnen stehen für Demokratie, Frieden und Menschenrechte ein

„Wir wollen hören, wie die Taiwanerinnen von ihrem Glauben erzählen und mit ihnen für das einstehen, was uns gemeinsam wertvoll ist: Demokratie, Frieden und Menschenrechte. Die Frauen aus Taiwan laden uns ein, daran zu glauben, dass wir diese Welt zum Positiven verändern können - egal wie unbedeutend wir erscheinen mögen. Denn: Glaube bewegt. Ein Gebet wandert über 24 Stunden lang um den Erdball und verbindet so die Frauen miteinander“, heißt es dazu in einer Mitteilung der Kaufbeurer Kirchen.

Gottesdienst am Weltgebetstag auch in Kaufbeuren

Die Frauen des ökumenischen WGT-Teams in Kaufbeuren und Neugablonz laden am Freitag, 3. März, um 19 Uhr mit Liedern und einer abwechslungsreichen Liturgie zum Mitfeiern des Gottesdienstes ein: in Kaufbeuren in der katholischen Pfarrkirche St. Martin, in Neugablonz in der katholischen Pfarrkirche Heiligst Herz Jesu. Ein Weltgebets Gottesdienst wird auch auf Bibel-TV und im Internet online unter www.weltgebetstag.de übertragen.

WGT-Bewegung setzt sich für Frauen und Kinder ein

Die WGT-Bewegung ist nach eigenen Angaben die größte und älteste weltweite ökumenische Frauenbewegung. Nach dem Motto „Informiert beten, betend handeln“ unterstützt sie jährlich mehr als 100 Projekte für Frauen und Kinder auf der ganzen Welt, damit diese selbstbestimmt leben können. Die WGT-Kollekte und Spenden seien alljährlich ein wichtiges Zeichen der Solidarität mit diesen Frauen. Für diejenigen, die nicht am Weltgebetstag teilnehmen können, liegen in den Kaufbeurer Kirchen Spendentüten aus.