Weltmeister haben es beim TVN nicht leicht

TV Neugablonz beweist Kampfgeist und begeistert Fans bei Duell gegen deutschen Meister TV Vaihingen/Enz - der mit zwei Weltmeistern angetreten war.

03.11.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Die Faustball-Fans haben einen denkwürdigen Start in die neue Saison der 1. Bundesliga Süd erlebt: Der TV Neugablonz, als Neuling in dieser prestigeträchtigen Liga, trat gegen die Mannschaft des TV Vaihingen/Enz an, die derzeit amtierender deutscher Meister ist. Obwohl der TVN als Außenseiter gilt, beeindruckte er nicht nur mit seiner kämpferischen Leistung, sondern auch mit der Unterstützung seiner Fans.

Vaihingen/Enz geht 4:0 in Führung - aber nur haarscharf

Die Erwartungen für das Duell waren hoch, versprach doch die Gastmannschaft mit zwei Nationalspielern und damit amtierenden Weltmeistern ein hochkarätiges Duell. Und das erste Aufeinandertreffen enttäuschte keineswegs. Der erste Satz war hart umkämpft, Vaihingen gewann nur knapp mit 11:8. Im zweiten Satz setzte sich die Erfahrung der Vaihinger durch, und sie gewannen mit 11:7. Doch die Neugablonzer bewiesen auch danach ihren Kampfgeist und erzielten auch im dritten Satz neun Punkte. Der vierte Abschnitt war einer der Höhepunkte des Spiels, da die Neugablonzer ihren Kontrahenten mit 11:13 die Stirn boten.

TVN holt sich den fünften Satz

Die Überraschung des Tages kam im fünften Satz, den die Neulinge mit 11:9 verdient für sich entschieden. Aber die Gäste aus Vaihingen gaben das Spiel nicht aus der Hand und gewannen den sechsten Satz mit 11:4 und damit das Match mit 5:1 Sätzen. Die junge Neugablonzer Truppe um Verteidiger und Kapitän Magnus Elstner bewies beeindruckenden Teamgeist. Die beiden Angreifer Sandro Bürger und Nachwuchstalent Luca Padula zeigten genauso wie die weiteren Hintermänner Andreas Schneeweis, Michael Friedrich und Jakob Mehr eine stabile Mannschaftsleistung. Dies ist umso bemerkenswerter, da Stammspieler und Hauptschlag, Christoph Sax, an diesem Tag nicht auf dem Feld stehen konnte.

Fans und Abteilungsleiter begeistert

Fans und Abteilungsleiter Björn Siegmund waren angetan von dem Team. Und Siegmund zeigte sich nicht nur von der spielerischen Leistung seiner Mannschaft, sondern auch von der unglaublichen Unterstützung der Fans und aller Helfenden im Hintergrund begeistert: „Es war fantastisch, zu sehen, wie unsere Zuschauer mitgefiebert und angefeuert haben“, sagte Siegmund. „Ihre Leidenschaft und Unterstützung haben unsere Spieler zu Höchstleistungen angetrieben. Wir sind stolz auf unser Team und auf unsere großartigen Anhänger.“

Am Samstag kommt der nächste Hochkaräter

Der TVN startete als Neuling in der 1. Bundesliga Süd und zeigte, dass er trotzdem gut mithalten kann. Der vielversprechende Start lässt auf eine aufregende und spannende Saison hoffen, in der Neugablonz seine Entschlossenheit, den Klassenerhalt zu schaffen, unter Beweis gestellt hat. Die nächste Chance, die Männer des TV Neugablonz anfeuern zu können, bietet sich am Samstag, wenn der nächste Hochkaräter, der TSV Pfungstadt, bei den Schmuckstädtern zu Gast ist. Das Spiel beginnt um 15 Uhr in der Dreifachhalle in der Turnerstraße.