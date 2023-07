Weltmeister in Neugablonz - Gegner des TVN bei der WM in Mannheim

Am 22. Juli startet die Faustball-WM in Mannheim. Magnus Elstner vom Bundesligisten TV Neugablonz hofft auf einen Schub. Deutschland ist Titelfavorit - und die Spieler bald bald Gegner des TVN.

15.07.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Noch fasziniert der Schlagabtausch bei der Tour de France, doch noch bevor der Sieger in Paris feststeht, fangen zwei Weltmeisterschaften an – die der Frauen im Fußball am 20. Juli und in deren Schatten die der Männer im Faustball. Dabei hat der TV Neugablonz in dem Sport im Frühjahr für einen Paukenschlag gesorgt, als er in der Hallensaison den Aufstieg in die Bundesliga geschafft hat. Dort trifft das Team dann auf die Weltelite. „Ich glaube, dass Deutschland Topfavorit bei der Faustball-WM ist. Und auf acht der zehn Nationalspieler wird der TV Neugablonz nächste Hallensaison treffen“, erklärt Magnus Elstner, Zuspieler beim TVN.

Ein Quartett wird dominieren

Die Faustball-WM findet vom 22. bis 29. Juli in Mannheim statt. Gespielt wird in vier Vorrunden-Gruppen. In einer Zwischenrunde haben schwächere Teams noch einmal die Chance, sich für das Viertelfinale zu qualifizieren, in dem die vermeintlichen Favoriten dann wahrscheinlich schon stehen werden. Die sind vor allem Brasilien, Deutschland, Österreich und die Schweiz. „Die werden das Turnier dominieren“, meint Elstner.

Erweiterung als Chance für den Sport

Die WM wurde zuvor auf 16 Mannschaften aufgestockt. Doch anders als beim Fußball gehe es dabei nicht um Kommerz und Funktionärseitelkeiten: „Es geht in die richtige Richtung. Denn das zeigt eher die Entwicklung, dass es mit dem Faustball aufwärts geht. Das Turnier wird damit internationaler und mehr Aufmerksamkeit bekommen“, erklärt Elstner. Zumal Deutschland bei seinem Heimspiel in Mannheim als Titelverteidiger in den Wettbewerb geht: Die Mannschaft hat die WM zuletzt drei Mal hintereinander gewonnen und ist obendrein Rekord-Weltmeister – bei Europameisterschaften und den World Games sieht es ähnlich aus.

Deutschland prominent besetzt

Und das zehnköpfige Team aus Deutschland besteht aus namhaften Spielern. Im Angriff stehen Philipp Hofmann (Hagen), Johannes Jungclaussen (Vahingen), Patrick Thomas (Pfungstadt), „der beste Faustballer der Welt“, und Nick Trinemeier (Käfertal), „das Gesicht der WM“, meint Elstner und fügt an, „das sind die ganz großen Namen“. Dazu kommen die Zuspieler Tim Albrecht (Ahlhorn) und Fabian Sagstetter (Schweinfurt) – Letzterer sei „weltweit der beste auf der Position. Der hat international und national alles gewonnen“, erläutert der 24-jährige Neugablonzer weiter. Dazu kommt noch die Abwehr mit Jaro Jungclaussen, Jacob Kilpper (beide Vaihingen), Oliver Kraut (Unterhaugstett) und Jonas Schröter (Pfungstadt). Acht der Spieler sind in der zweigeteilten Bundesliga in Teams der Südgruppe, in der im Winter auch der TVN spielt – weshalb die Vorfreude bei Elstner dementsprechend ist. Denn dann werden bei den Heimspielen in Neugablonz vielleicht acht aktuelle Weltmeister antreten.

Magnus Elstner, Zusteller im Team des TV Neugablonz. Bild: Mathias Wild

Doch zuvor muss Deutschland in Mannheim liefern. Die Vorrunde findet im Rhein-Neckar-Stadion, die Finalrunde in der SAP-Arena statt. Schon zwei Wochen vor dem Start der WM seien über 20.000 Karten für die Woche verkauft worden. „Ich glaube, dass die WM dem Faustball auch einen Schub bringen wird“, meint Elstner.

Zum Endspiel lädt der TVN ein

Den können Interessierte dann vielleicht direkt beim TVN sehen: Die Faustballer wollen ein (internes) Public Viewing auf ihrem Gelände in der Turnerstraße machen: „Wenn Deutschland im Finale steht, werden wir am Vereinsheim wohl eine Leinwand aufstellen“, kündigt Elstner an.

Dann gibt es vielleicht noch etwas zu feiern: Denn die Herrenmannschaft des TV Neugablonz wurde Meister in der Bayernliga in der Feldsaison. Demnächst steht dann noch die Aufstiegsrelegation für die 2. Bundesliga an.