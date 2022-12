Wenige Lichtblicke in Bayreuth - Pleite für die Joker

ESV Kaufbeuren verliert beim Tabellenletzten 3:5. Während die Tigers den ersten Heimsieg in dieser Saison als historisch feiern, kann sich Kaufbeuren nur über das Comeback von John Lammers freuen.

29.12.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Es gibt im Sport die berühmten Tage, an denen man lieber zu Hause bleiben sollte. Einen davon erwischte der ESV Kaufbeuren am Mittwochabend beim Auswärtsspiel in Bayreuth (3:5). Während man bei den Tigers nach dem ersten „Heim-Dreier“ in dieser Saison von einem historischen Erfolg sprach, lief bei den Jokern spielerisch diesmal nicht viel zusammen. Wenig Tempo, kein Spielwitz und kaum gelungene Kombinationen reichten diesmal nicht aus, um auch gegen den Tabellenletzten die Punkte mitzunehmen. „Wir waren zu Beginn nicht bereit, aber man spielt immer nur so gut, wie es der Gegner zulässt“, sagt Trainer Marko Raita, der den Bayreuth Tigers insgesamt eine starke kämpferische Leistung attestierte.

Thiel hat Hoffnung, Lagacé Vorfreude

Als nicht optimal bezeichnete auch Alexander Thiel den Auftakt in die Partie im Pauseninterview. „Offensiv geht bei uns noch nicht viel zusammen“, sagte der Verteidiger mit Hoffnung auch Besserung. Vielleicht lag dies auch am Fehlen von Jacob Lagacé, der sich zuletzt immer mehr zum Antreiber im Team gemausert hatte. Der Franko-Kanadier hatte jedoch aus persönlichen Gründen auf die Fahrt nach Bayreuth verzichtet, da seine Frau Marie das erste gemeinsame Kind erwartet.

Lammers gibt Comeback

Für ihn rückte nach langer Verletzungspause John Lammers wieder ins Line-Up und meldete sich gleich mit einem Treffer zurück. Auch wenn sich der ESVK durch die Treffer von Tyler Spurgeon und Markus Lillich über eine zwischenzeitliche 2:1-Führung im zweiten Drittel freuen durfte, wirkten die Joker an diesem Abend nicht entschlossen genug.

Ein Ausgleich für die Psyche

Beide Trainer waren sich auch einig darüber, dass der 2:2-Ausgleich durch Christian Kretschmann 64 Sekunden vor der zweiten Drittelpause einen wichtigen Charakter für den weiteren Spielverlauf hatte. Dabei hatte der ESVK nach der Führung durchaus noch die eine oder andere gute Möglichkeit das Ergebnis zu erhöhen. Doch wenn es nicht läuft, kommt oft noch das Pech dazu – wie bei der Entstehung zum 2:4, als Alexander Thiel den Puck unglücklich mit dem Schlittschuh ins eigene Tor abgefälscht hatte. Lammers’ Anschlusstreffer half dann auch nicht mehr. Für den ESVK war es ein Spieltag, den man im unteren Regal ablegen sollte, um den Blick wieder nach vorne zu richten.

Und schon warten die Pinguine

Viel Zeit zur Ursachenforschung ist dem Trainer-Team jedoch nicht geblieben, denn bereits heute Abend steht das Heimspiel gegen die Krefeld Pinguine ab 19.30 Uhr an. Der DEL-Absteiger, der mit großen Ambitionen und einem Rekord-Etat von vier Millionen Euro in die Saison gestartet war, hinkt den eigenen Ansprüchen deutlich hinterher. Doch auch beim ESVK schmilzt der Vorsprung auf die Verfolger langsam, und deshalb wäre ein Erfolg gegen Krefeld wichtig, um die direkte Konkurrenz auf Distanz zu halten. An Unterstützung der Fans sollte es nicht fehlen, denn am Donnerstagmittag waren nur noch acht Karten zu bekommen.