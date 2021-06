Wenn Jogis Jungs siegen: Das gilt beim Autokorso in Kaufbeuren

Sind Jogis Jungs am Dienstag einen Autokorso wert? Viele hoffen auf einen Sieg. Das ist der Appell der Polizei.

15.06.2021 | Stand: 06:30 Uhr

Die Vertreter des europäischen Südens bei der Fußball-EM haben es am Freitag in Kaufbeuren vorgemacht: Ob man nun verliert (wie die Türkei) oder gewinnt (wie Italien), ist eigentlich egal: Eine Stadtrundfahrt gehört nach solchen Spielen dazu. Am Dienstag beginnt das Turnier auch für Jogis Jungs, die ab 21 Uhr gegen die Franzosen antreten. Beide Nationen lassen ihren Emotionen erfahrungsgemäß erst freien Lauf, wenn sie im Endspiel stehen. Wie auch immer. Einen Autokorso der Fans wird es wohl nach etlichen EM-Spiel geben.

Verkehrsregeln nicht außer Kraft gesetzt

Die Verkehrsregeln werden damit nicht außer Kraft gesetzt, betont Polizeisprecher Dominic Geißler. Zudem gelte: Sitzen und angeschnallt bleiben, freie Sicht gewährleisten, keine größeren Flaggen heraushalten und auch beim Hupen die Straßenverkehrsordnung beachten. Heißt streng genommen, das Signalhorn nur betätigen, um vor Gefahr zu warnen. Klar ist, dass der Fahrer nüchtern sein muss. Schwierig? Dann besser außerhalb des Autos freuen.