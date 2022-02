Mit dem Betreuungsgericht in Kaufbeuren kann jeder Mensch in Berührung kommen. Warum Corona dort für viel eilige Arbeit sorgt.

28.02.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Betreuungs- und Nachlassverfahren, das Familiengericht und das Grundbuchamt: Am Kaufbeurer Amtsgericht passiert viel mehr als nur Strafverhandlungen, die wohl das meiste Aufsehen erregen. Daher nehmen wir den aktuellen Umbau als Anlass, in der Reihe „Alles, was Recht ist“ nacheinander die verschiedenen Abteilungen vorzustellen, deren Mitarbeiter bald Kisten packen müssen. In diesem Teil stellen wir das Betreuungsgericht vor.