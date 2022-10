Wenn viele mehr schaffen

Taekwondo Team Buron Kaufbeuren schließt Crowfunding-Projekt erfolgreich ab.

06.10.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Crowdfunding ist ein innovatives Finanzierungsmodell, bei dem eine Vielzahl von Menschen gemeinsam Projekte finanziert. Das Taekwondo Team Buron Kaufbeuren (TTBK) initiierte ein solches Projekt: Nun wurde der „Sicherheitsspiegel“ für den neuen Vereinsstandort im Gewerbegebiet erfolgreich beendet – Regionalleiter Manfred Seitz und Regina Menz von der VR Bank Augsburg-Ostallgäu eG gratulierten dem TTBK dazu. Denn das Vorhaben wurde gemeinsam realisiert.

Erhoffte Summe übertroffen

Dabei wurde die angestrebten 2.500 Euro um 300 Euro übertroffen. Dank 70 Unterstützern wurde die Summe erreicht. Die restlichen 680 Euro erbrachte das Crowdfunding der VR Bank, die ab 5 gespendeten Euro noch einmal 10 Euro drauflegte. Vereinsvorsitzende Michaela Zimmermann bedankte sich für die Unterstützung und die dadurch verbesserten Trainingsmöglichkeiten.

Grundlage für den Mattenboden

Gemäß dem genossenschaftlichen Grundsatz „viele schaffen mehr“ hat sich die VR Bank Augsburg-Ostallgäu der deutschlandweiten Plattform der Volksbanken Raiffeisenbanken angeschlossen, um das Engagement in der Region zu fördern. Die Unterstützung kommt Projekten in der Nachbarschaft zugute. Gemeinsam mit den Menschen der Region werden so Vereine und gemeinnützige Initiativen gestärkt. So wurde 2021 der Mattenboden des TTBK per Crowdfunding finanziert.