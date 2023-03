Werden in Kaufbeuren Container für Geflüchtete aufgestellt?

Die Stadt Kaufbeuren benötigt dringend Unterkünfte und prüft deshalb mehrere Standorte. Aktuell sind 1400 Geflüchtete registriert - weitere sind angekündigt.

16.03.2023 | Stand: 18:02 Uhr

Die Kreisverwaltungsbehörden – also Landratsämter und kreisfreie Städte – müssen sich darauf einstellen, dass ihnen auch in den nächsten Monaten weitere Flüchtlinge zugewiesen werden – und zwar in nicht unerheblichem Umfang. In der jüngsten Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses präsentierte Sozialreferent Markus Pferner aktuelle Zahlen, und informierte, dass geplant sei, in der Stadt vermutlich an zwei Standorten Container aufzustellen, um die Geflüchteten unterzubringen.

