Westendorfer Ringer kassieren zweite Niederlage

TSV Westendorf verliert Spitzenkampf beim SC Anger deutlich mit 9:25. Aufstellungen sind entscheidend.

07.11.2022 | Stand: 14:37 Uhr

Dieser Auftritt ging gehörig daneben: Zum Rückrundenstart in der bayerischen Ringer-Oberliga hat der TSV Westendorf eine nicht zu erwartende hohe 9:25-Auswärtsniederlage im Spitzenkampf gegen den SC Anger kassiert. Für die Ostallgäuer ist es die zweite Pleite in Folge. Im Kampf um die anvisierte Meisterschaft kommt der TSV-Express damit arg ins Stottern.

Anger mit Schachzügen

„Wir haben schon im Vorfeld gewusst, dass es für einen Sieg wohl nicht reichen wird“, sagt Freistil-Cheftrainer Matthias Einsle. In der Aufhamer Sporthalle lief an diesem Abend nicht viel zusammen. Der SCA spuckte dem TSV gehörig in die Suppe. Weil Michael Steiner im Limit bis 57 Kilo im Griechisch-römischen Stil nicht zur Verfügung stand, rang für ihn stilartfremd sein Bruder Niklas, der allerdings chancenlos war gegen Sebastian Kolompar. Der international erfahrene Serbe schulterte den Westendorfer vorzeitig. Einen Schachzug gelang dem Gastgeber aus dem Berchtesgadener Land im Schwergewicht. Statt Armin Majoros stellte der SCA Dennis Baumgartner gegen den italienischen Neuzugang Simone Iannottoni auf. Zwar verlor der Angerer technisch mit 0:15-Wertungspunkten, doch musste sich nun im Halbschwergewicht Felix Kiyek wie schon in der Vorrunde dem Ungarn stellen. Diesmal lief es überhaupt nicht für den Ostallgäuer, der nach einem 0:13-Rückstand sogar auf beide Schultern gedrückt wurde.

200 Zuschauer, 50 aus Westendorf

Auch die beiden noch ausstehenden Duelle vor der Pause gingen vor nur 200 Zuschauern, darunter über 50 Fans aus Westendorf, an den SCA. Edris Fazeli (61 Kilo, Freistil) musste sich Martin Bauer deutlich mit 0:15 geschlagen geben. Auch Youngster Maximilian Prestele (66 Kilo) verlor vorzeitig auf Schulter. Damit führte der SCA bereits uneinholbar mit 16:4.

Simon Einsle im Clinch

Danach lieferten sich Simon Einsle (86 kg, Freistil) und Benedikt Argstatter ein hartes Duell, welches der Westendorfer mit 2:2 (letzte Wertung) knapp für sich entschied. Daniel Joachim, normalerweise im Limit bis 75 Kilo zu Hause, kochte extra für den Spitzenkampf ab. Am Ende unterlag er Matthias Eckart mit 2:3 (71 Kilo). Auf verlorenem Posten stand dagegen Philipp Reiner, der in die Klasse bis 80 Kilo hochrutschte. Der Greco-Spezialist wurde von Simon Öllinger ausgepunktet. TSV-Neuzugang Ion Gaimer ging hingegen im Limit bis 75 Kilo auf die Matte. Der 40-Jährige hatte beim technischen Überlegenheitssieg über Michael Klouceck keine Probleme. Den Schlusspunkt setzte Markus Fürmann vom SCA, der Lennart Wunderlich keine Chance ließ und klar mit 18:2 gewann.

Verdienter Sieger

„Anger hat verdient gewonnen“, sagte Einsle, während sein Trainerkollege Maximilian Goßner (Griechisch-römisch), deutlich macht, „dass es bei einigen Sportlern wohl noch nicht für die Zweite Bundesliga reichen wird. Der Kampf gegen Anger hat das uns gezeigt, dass einige Sportler noch nicht das Niveau dazu haben.“

Abstände sind dennoch knapp

Durch die Niederlage in Anger und dem gleichzeitigen Erfolg von Ligaprimus Geiselhöring gegen Oberölsbach (22:13), haben die Niederbayern ihren Vorsprung auf den TSV auf drei Punkte ausgebaut, Anger liegt zwei Zähler vor Westendorf. Am kommenden Wochenende geht es für den TSV zum nächsten Auswärtskampf nach Oberölsbach.