Westendorfer Erfolgsgaranten: Kraemer und Stechele begeistern in der Bundesliga

Christopher Kraemer vom TSV Westendorf, der für Burghausen kämpft, und Vereinskollege Niklas Stechele treffen sich in der Bundesliga wieder.

23.11.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Der SV Wacker Burghausen ist in der Ringer-Bundesliga das Maß aller Dinge. Auch im zehnten Kampf in Folge bleiben die Ostbayern ungeschlagen und führen die Tabelle in der Oststaffel souverän an. Ein Garant ist Christopher Kraemer vom TSV Westendorf, der für Burghausen kämpft. Am vergangenen Wochenende kam es zum Wiedersehen mit Vereinskollege Niklas Stechele, der für den SC Kleinostheim aufläuft.

Klare Angelegenheit für Burghausen

Am Ende war es eine klare Angelegenheit für die Burghausener, die den Kampf deutlich mit 17:4 gewannen. Einen starken Auftritt legte der 22-jährige Niklas Stechele im Limit bis 61 Kilo hin, der gegen Vladimir Egorov nur mit 1:2-Wertungspunkten unterlag. Siegreich war Christopher Kraemer, der in der Gewichtsklasse bis 66 Kilo den Ungarn Krisztian Kecskemeti mit 3:1 in die Knie zwang. Bisher konnte keine Mannschaft den Ostbayern gefährlich werden.

Kraemer will sich für internationale Aufgaben empfehlen

Kraemer ist als Bundeskaderathlet an der Salzach bestens aufgehoben. Denn mit Roland Schwarz, Idris Ibaev, Ramsin Azizsir, Fabian Schmitt, Witals Lazovski und Michael Widmayer ist fast die gesamte Nationalmannschaft im griechisch-römischen Stil bei Burghausen unter Vertrag. Für Kraemer sind die Bundesligakämpfe ein zusätzliches Training. Er will sich für internationale Aufgaben empfehlen. Im kommenden Jahr geht es bei der WM in Belgrad um die direkte Qualifikation für Olympia 2024 in Paris.

Am kommenden Wochenende, wenn Burghausen daheim den RSV Rotation Greiz zu Gast hat, wird Kraemer wieder auf der Matte stehen. Parallel wird Niklas Stechele für die Warriors noch um den Playoff-Einzug kämpfen.