Wichtiger Sieg trifft auf falsche Einstellung - ESVK holt in der DNL einen Sieg

Drei-Punkte-Wochenende für U20 des ESV Kaufbeuren in der DNL gegen Landshut. Im zweiten Spiel fehlt Engagement und Disziplin.

07.12.2022 | Stand: 05:00 Uhr

„Sehr wichtig“ sei der 3:0-Sieg der U20 des ESV Kaufbeuren in der Division I der Deutschen Nachwuchs Liga (DNL) gegen Landshut am Samstag gewesen, freute sich Coach Andreas Becherer. In den vier Partien zuvor – jeweils gegen Mannheim – war sein Team schließlich unterlegen gewesen, hatte aber fast nie wirklich schlecht gespielt. Entsprechend wurden verdiente Früchte gegen Landshut eingefahren, auch wenn das 3:0 eigentlich, so sagt es der Trainer, kein klares Zu-Null-Spiel gewesen sei.

Im zweiten Drittel den Punch gesetzt

Tabellenschlusslicht Kaufbeuren war insbesondere im ersten und dritten Drittel wirklich stark. Im zweiten Abschnitt aber bekam Landshut mitunter Oberwasser und exakt in der Phase, in der die Niederbayern eigentlich auf ein Tor drückten, bugsierte der ESVK den Puck zum vorentscheidenden 3:0 in die Maschen (38.).

Nur hinterhergelaufen

Am Sonntag unterlag Kaufbeuren dann auswärts mit 1:2 – was auch an einer mangelhaften Einstellung des Teams lag. „Wir haben uns im ersten Drittel nicht gut bewegt und sind eigentlich nur hinterhergelaufen“, bemängelte Becherer. Kaufbeurens Torwart Timotej Pancur rettete mitunter in höchster Not, mit 0:1 ging es zum Pausentee. Erst nach dem ersten Drittel kamen die Allgäuer besser in Fahrt und erzielten den Ausgleich. In der 56. Minute gelang Landshut dann der 2:1-Siegtreffer. „Extrem schade, bei besserem Start hätten wir diese Partie anders gestalten können“, fand Coach Andreas Becherer.

Benedikt Diebolder fällt auf

Aufregung gab es dann noch nach Spielende, als Kaufbeurens Spieler Benedikt Diebolder ein wenig die Sicherungen durchbrannten und er sich bewogen fühlte, dem Schiedsrichter wohl sehr unverblümt seine Meinung kundzutun. Es folgte eine Spieldauerstrafe – „zurecht“, wie Trainer Becherer kurz kommentierte. Gemäß geltender Regeln dürfte Diebolder am Wochenende aber wieder spielen.