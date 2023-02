Wie aus einem Guss - SVM besiegt Tabellenvierten

SV Mauerstetten beendet Durststrecke in der Volleyball-Bayernliga und ringt FTM Schwabing 3:2 nieder. Dabei hätte der Sieg höher ausfallen können.

28.02.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Nach einer längeren Durststrecke gelang den Volleyball Damen 1 des SV Mauerstetten endlich wieder ein hochverdienter Sieg. Mit 3:2 (25:16, 25:21, 24:26, 30:32, 15:11) gewannen die Schützlinge von Trainer Jürgen Malter nach einem unerhört spannenden Match gegen die FTM Schwabing. 150 Minuten dauerten fünf heiß umkämpfte Sätze und verlangten den circa 90 Zuschauern, Teams, Trainern und Betreuern alles ab.

Sandra Gärtner macht auch außen eine gute Figur

Der SVM begann mit Alissa Birk als Diagonalspielerin, Zuspielerin Nelly Hatzenbühler, den beiden Mittelblockerinnen Mona Gärtner und Maresa Gabel sowie den Außenangreiferinnen Marina Zabel und Sandra Gärtner, die aus ihrer angestammten Position als Mittelblockerin auf Außen wechseln musste. Überaus erfolgreich füllte sie die neue Position aus. Franziska Holderried spielte zunächst als Libera für die leicht angeschlagene Nadine Birk und machte ihre Sache ebenso gut.

Der SVM überrennt den Gegner

Trainer Jürgen Malter gelang es doch noch, einen schlagkräftigen zwölfköpfigen Kader mit der weiteren Mittelblockerin Lea Weh, Zuspielerin Lara Schmid sowie den Reservespielerinnen Luisa Zeiler und Anna Krüger zusammen zu bekommen. Konzentriert und mit großem Willen startete der SVM zu Beginn des ersten Satzes durch. Mit zwei Auszeiten versuchte der Trainer der Schwabinger, Maximilian Krumbholz sein Team wachzurütteln. Aber der SVM spielte zur Begeisterung der Fans wie aus einem Guss, kämpfte vorbildlich und holte sich mit großem Einsatz auch die unmöglichsten Bälle – und gewann den ersten Satz souverän mit 25:16. In der Folge schien die Ansprache von Krumbholz während der Pause zu wirken, denn die FTM erkämpfte sich immer wieder einen kleinen Vorsprung. Doch der SVM zeigte seinem Anhang ebenfalls sehr starke Abwehraktionen sowie ein schnelles und überraschendes Aufbauspiel. Nach dem 19:19 konnte Schwabing nicht mehr kontern und der SVM ging mit 2:0 in Führung.

Mauerstetten verliert zwei spannende Sätze knapp

Den dritten Satz begann die etatmäßige Libera Nadine Birk, die der Abwehr einen guten Halt verlieh. Dennoch lief der SVM immer wieder einem Rückstand hinterher. Doch mit enormen Einsatz gelang der 11:11-Ausgleich. Von da an ging es Punkt für Punkt hin und her, bis dann der SVM plötzlich mit 20:24 ins Hintertreffen geraten. Zwar schaffte der SVM das 24:24, doch ein kleines Missverständnis und ein knapp ins Aus abgewehrter Ball gestattete dem Gegner den ersten Satzgewinn. Noch unerhört spannender wurde dann der vierte Satz. Wieder ging es hin und her. Beim 24:22 konnte der SVM den Sack nicht zumachen - Mauerstetten vergab vier Satzbälle - und verlor noch 30:32.

Im T-Break Nerven wie Stahlseile

Der T-Break begann mit großartigem Kampf auf beiden Seiten – am Ende entschieden ein guter Block von Marina Zabel und zwei Fehler der FTM, dass der SVM doch noch 3:2 gewann – und nun wieder auf Platz sechs der Bayernliga steht. Für den SVM wurde Nelly Hatzenbühler zur wertvollsten Spielerin beim SVM gewählt.