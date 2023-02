Wie aus Weinkorken nachhaltige Schuhe werden

Der Kaufbeurer Unverpacktladen sammelt gebrauchte Korken. Wie der Rohstoff recycelt wird und die Macher noch mehr davon vor dem Mülleimer retten wollen.

13.02.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Aus gebrauchten Weinkorken werden neue, nachhaltige Schuhe. Um das Ausgangsmaterial dafür zu sammeln, hat Tobias Bauer vom Kaufbeurer Unverpacktladen Frohnatur in der Kaiser-Max Straße eine Sammelbox im Laden aufgestellt. Dort können Kunden ihre Korken abgeben.

Kork ist ein wertvoller Rohstoff

„Kork ist ein superwertvoller Rohstoff, den man gut recyceln kann, erklärt Bauer. Wenn genügend Korken zusammengekommen sind, schickt Bauer sie an die Firma Doghammer in Rosenheim. „Die stellen Schuhe her, die man sich auf der Webseite modular zusammenstellen kann“, erklärt Bauer.

Korken werden geschreddert

Dafür werden die gesammelten Korken an deren Korklieferanten nach Portugal zurückgeschickt und in einem Schredder zu Granulat verarbeitet. Daraus entsteht dann etwa das Fußbett, die Einlegesohle oder, mit Gummi vermischt, die Sohle der Schuhe.

Verfärbungen vom Wein sind umproblematisch

Verfärbungen durch den Rotwein seien völlig unproblematisch, nur aus echtem Kork und nicht aus Kunststoff müssen die abgegebenen Korken sein, sagt Bauer. Etwa 50 Kilo sind bei ihm bereits zusammengekommen. „Das findet einen riesigen Anklang bei unseren Kunden“, freut er sich. An den Korken verdient er nichts, er sammelt sie nur und leitet sie unentgeltlich weiter.

Die Idee begeistert die Kunden

Von der Idee ist Simone Waltner begeistert. Die Kaufbeurerin ist nicht nur Kundin bei Bauer, sondern betreibt in Waltenhofen bei Kempten eine Vinothek. „Da könnte ich ja meine Kunden mit ins Boot nehmen“, hat sie sich gedacht, als sie davon erfahren hat. Sie beliefert etliche Hotels und Restaurant mit Wein. „Dort wird viel getrunken und entkorkt, und das landet alles im Müll.“ Bei denen, die sie schon darauf angesprochen hat, sei die Resonanz sehr gut gewesen, berichtet sie. Sie würde sich sogar um die Abholung kümmern.

Restaurants und Hotels sollen mit ins Boot

Das Engagement von Waltner hat wiederum Bauer auf die Idee gebracht, auf die Kaufbeurer Restaurants und Weinhandlungen zuzugehen. Er würde sich freuen, wenn sich seine Box zukünftig noch rascher füllt. Für seine Kunden steht sie auch weiterhin gleich neben dem Eingang und auch kleine Mengen seien selbstverständlich weiterhin willkommen.