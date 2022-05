Wie Christian Springer in Kaufbeuren die Weltlage analysiert

Der Kabarettist seziert im Podium in Kaufbeuren die aktuellen Entwicklungen gewohnt präzise – und bewahrt sich doch auch den Blick eines Kindes.

„Wir sind Freunde. Freunde, obwohl wir unterschiedlich sind. Friedlich miteinander“, so lautete die Botschaft, die Ausnahme-Kabarettist Christian Springer am Ende seines denkwürdigen Auftritts im Podium in Kaufbeuren verkündete. Ob Appell oder auch nur Wunschvorstellung – das Publikum in der voll besetzten Kellerbühne entdeckte mit Springer Abgründiges, Entsetzliches, Skurriles, aber auch Tröstliches in der Menschenwelt.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer im Podium in Kaufbeuren spenden immer wieder Zwischenapplaus

Springer schreit nicht sein Missfallen über schlimme Dinge heraus, er erhebt seine Stimme, vermittelt Leidenschaft und überzeugt durch eine lebhafte und adäquate Mimik. Er ist des Sarkasmus’ mächtig, ohne ätzend zu werden. Die Pointen sitzen punktgenau und sorgen immer wieder für Zwischenapplaus der Zuhörerinnen und Zuhörer. In Springers satirischen Gedankenspielen offenbart sich eine gewisse innere Zerrissenheit, und er kleidet diese in treffende Worte. Er gesteht, dass die gegenderte Sprache nicht unbedingt sein Ding sei. Wichtiger wäre, dass Frauen den gleichen Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Arbeitsplatz erhalten.

Bitterer Blick auf den Krieg in der Ukraine

Der aktuellen Weltlage angemessen, bilden Klimakrise, Corona und der Ukraine-Krieg die Schwerpunkte seines Programms „nicht egal“. Putin sei weder krank noch verrückt, sondern verfolge einen konkreten Plan: Zuerst die jungen Russen als Kanonenfutter, dann die „Schlächter“ in den Krieg integrieren, als Finale die Atombombendrohung. Man könne Putin nur aufhalten, indem man ihm verspreche, viele militärische Flughäfen in Russland zu bauen. Für die Realisierung sollte man die Erfahrungen der Firmen vom Berliner Airport-Neubau nutzen. Dann passiere in den nächsten 60 Jahren nichts mehr. In Sachen Atombombe müsse Bundeskanzler Olaf Scholz bei Putin eine Begünstigung erwirken, nach dem Motto: „Bitte nicht auf uns!“

Vom frühen Vogel und vom späten Wurm

Corona habe uns Gelassenheit gelehrt, aber die Hektik sei die gleiche geblieben, resümiert der Kabarettist. Man lebe nach der Maxime „Der frühe Vogel fängt den Wurm“, dabei wäre „Der späte Wurm verarscht den frühen Vogel“ das viel bessere Lebensmotto. In Sachen Rechtsextremismus nutzt Springer die Allegorie von der kochenden Milch, die überquillt, in allen Ritzen des Herdes verschwindet und üblen Geruch verbreitet. Was kann man dagegen tun? „Daneben stehen bleiben und aufpassen!“

Freundschaft macht das Unmögliche möglich, meint Christian Springer

In epischer Breite schließlich erzählt er von Kindern aus der Nachbarschaft, die bei einer Art Flohmarkt ihr Spielzeug verschenken wollen. Aber niemand hat Interesse – bis Springer an einen kleinen Buben gerät, der ihn zum Spielen einlädt. Die Spielgeräte: ein Dinosaurier, ein Rennauto und ein Buntstift. Den Einwand des Kabarettisten, dass diese Dinge nicht zusammenpassen und man deshalb damit nicht spielen könne, wischt das Kind beiseite: „Natürlich kann man, wir sind doch Freunde!“

