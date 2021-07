Acht lokale Theater- und Musikgruppe bespielen acht besondere Orte in Kaufbeuren. Ist dieses Konzept auch unter Corona-Bedingungen aufgegangen?

02.07.2021 | Stand: 23:55 Uhr

Es war einiges anders bei dieser dritten Auflage von "Theater to go" in Kaufbeuren, deren erster von zwei Auifführungsabenden am Freitag erfolgreich über die Bühne gegangen ist. Bewährt ist das Konzept, dass lokale Theater- und Musikgruppen an verschiedenen Orten in der Altstadt kurze Aufführungen präsentieren und die Zuschauer von Aufführung zu Aufführung wandern. Coronabedingt musste dies heuer aber in acht festen, geführten Gruppen mit jeweils 30 Teilnehmern geschehen.