Wie der ESV Kaufbeuren den Sieg gegen die Lausitzer Füchse genießt

Was war das für ein Eishockey-Abend für den ESV Kaufbeuren! Schon vor dem ersten Bully gab es den ersten großen Applaus, denn Alexander Thiel wurde für 300 Einsätze beim ESVK ausgezeichnet. Dass der Jubilar kurz darauf mit zwei Toren und einer weiteren Vorlage maßgeblichen Anteil am überragenden 8:1-Erfolg gegen die Lausitzer Füchse haben würde, ist eine der schönen Geschichten, die der Sport immer wieder schreibt.

Vor dem doppelten Torerfolg gab es noch eine besondere Ehrung

„Ich wusste vor dem Spiel gar nichts von meiner Ehrung, erst als mir unser Pressesprecher Phil Bader eine Nachricht dazu geschickt hat. Das hat mich natürlich sehr gefreut“, beschreibt der 31-Jährige die überraschende Auszeichnung. Während Mannschaft und Betreuer-Team mit einem breiten Grinsen aus der Kabine kamen, war Trainer Marko Raita bei der anschließenden Pressekonferenz die Freude über den bisher höchsten Saisonsieg nicht unbedingt ins Gesicht geschrieben. „Wir haben 60 Minuten gutes Eishockey gespielt, dabei sehr diszipliniert und mit hohem Tempo agiert“, fasste der finnische Übungsleiter nordisch kühl zusammen und hat seine Freude darüber vermutlich im Inneren verborgen gehalten. Neben der Zufriedenheit über drei weitere Punkte spürte man auch die Erleichterung darüber, dass der ESVK mehr als zwei oder drei Tore in einem Spiel erzielen kann. „Ich denke, die beiden frühen Tore zu Beginn des zweiten Drittels waren der Dosenöffner“, schilderte Alex Thiel seine Eindrücke, wobei der Verteidiger den Treffer zum 3:1 selbst beigesteuert hatte.

Vorgaben des Trainers innerhalb kurzer Zeit umgesetzt

Die Ausgeglichenheit im Team ist für Florian Thomas in dieser Saison ein Schlüssel für den Erfolg. „Wir kommen nicht über die individuelle Klasse, wir haben jedoch einen Kader, in dem jeder Tore machen kann, aber auch die Drecksarbeit übernimmt“, beschreibt der dienstälteste Joker die Vorzüge der Mannschaft. Für Co-Trainer Daniel Jun, der für das Coaching der Stürmer zuständig ist, war der Torrausch im zweiten Drittel auch eine Art Erleichterung. „Wir hatten uns die Chancen in den Spielen zuvor auch schon erarbeitet, doch wir mussten lernen, vor dem gegnerischen Tor noch härter zu arbeiten. Dazu haben wir am Donnerstag noch eine Videoanalyse gemacht, und ich bin total überrascht, wie schnell die Mannschaft dies umgesetzt hat“, freute sich Jun, der im vergangenen Jahr noch den Joker-Nachwuchs betreut hat, über die rasche Entwicklung.

Warum Nicolas Appendino zum Spieler des Abends gewählt wurde

Zum Spieler des Abends wurde – nicht zu Unrecht – Nicolas Appendino gewählt, der insgesamt fünf Torvorlagen für sich verbuchen konnte. „Nach seiner langen Verletzung genießt er gerade das Spiel und er liebt das Eishockey. Er ist ein unglaublich sympathischer Typ und hat immer ein Lächeln im Gesicht. Aber viel wichtiger ist: Er hat im Spiel immer den Kopf oben und agiert daher mit einer großen Übersicht auf dem Eis“, sagt Daniel Jun.

Gegenseitige Lobeshymnen der Verteidiger

Ähnliche Lobeshymnen kommen von seinem Verteidiger-Partner Alex Thiel: „Ich spiele einfach saugern mit ihm zusammen und wir haben Spaß dabei.“ Und das auch noch sehr erfolgreich. Denn beide zusammen brachten es im Spiel gegen die Lausitzer Füchse auf stolze acht Scorerpunkte. Neben dem souverän gewonnenen Spiel durften sich die Joker auch über die – zumindest zwischenzeitliche – Führungsrolle in der Tabelle freuen.