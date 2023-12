Wie der Kaufbeurer Stadtrat künftig arbeiten will

Antrag der CSU-Fraktion: Der Kaufbeurer Stadtrat soll bei seinen Entscheidungen den möglichen Mehraufwand für Verwaltung und Bürger verstärkt im Auge behalten.

"Entbürokratisierung und Entlastung als Querschnittsaufgabe, Hinweise zur Bürokratiefolgeabschätzung", das wünscht sich die christsoziale Fraktion im Kaufbeurer Stadtrat für die künftige Arbeit des Gremiums. Was sich hinter diesem - nicht gerade unbürokratisch betitelten - Antrag verbirgt, erläuterte CSU-Stadtrat und Initiator Dr. Thomas Jahn655538 bei der jüngsten Sitzung des Verwaltungs-, Finanz- und Stiftungsausschusses. Bürger und Wirtschaft seien durch immer mehr und zunehmend komplizierte "regulatorische Vorgaben" stark belastet. Deshalb solle zumindest die Stadt Kaufbeuren ein "Signal setzen" und bestehende rechtliche Spielräume zugunsten von unbürokratischen Lösungen ausschöpfen. Damit diese Problematik auch "durch den Stadtrat nicht noch schlimmer wird", beantragte Jahn, dass künftige jede entsprechende Beschlussvorlage von der Verwaltung mit einem kurzen Vermerk versehen wird, wie diese den (zusätzlichen) "Erfüllungsaufwand" durch die Entscheidung einschätzt.

"Von der Verwaltungsseite her positiv" werde Jahns Antrag beurteilt, berichtete Oberbürgermeister Stefan Bosse (ebenfalls CSU). Auch für Peter Kempf (Freie Wähler) ist dieses Vorgehen "der richtige Weg". Zweiter Bürgermeister Oliver Schill wollte dem ebenfalls nicht widersprechen. "Da sind wir uns im Prinzip alle einig", sagte er. Allerdings wünschte er sich konkrete Beispiele, wie diese Bürokratiefolgenabschätzung aussehen könnte. Ein solches lieferte ihm Bosse prompt mit der Grünraumverordnung, die der Rat im Herbst im Hinblick auf den besseren Schutz von Gehölzen in der Stadt beschlossen hatte. Diese bedeute mehr Einschränkungen für die Bürger und durch die Kontrolle einen größeren Aufwand für die Verwaltung. Ein solcher Hinweis wäre nun künftig in der Beschlussvorlage für das Gremium enthalten. Schill führte den Gedanken weiter und vermutete, dass auch die Zuschussvergabe für die Vereine mit einen solchen Hinweis versehen werden müsste. "Im Prinzip: ja", bestätigte Bosse. Schließlich sprach der Ausschuss eine einstimmige Empfehlung aus, den CSU-Antrag zu befürworten. Das letzte Wort hat der Stadtrat.

Kaufbeurer Stadträte können nun auch einen Ausgleich für die Kinderbetreuung oder die Pflege Angehöriger während der Sitzungszeiten erhalten

Um die künftige Arbeit des Gremiums ging es auch bei einem weiteren Tagesordnungspunkt. Durch einer Änderung der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern können Stadträte für ihre Teilnahmen an Zusammenkünften nicht nur ein Sitzungsgeld erhalten. Unter bestimmten Umständen sollen nun auch Aufwendungen für die Betreuung von Kindern unter zwölf Jahren oder pflegebedürftige Angehörige berücksichtigt werden, die durch die Teilnahme an Sitzungen entstehen. Nach kurzer Diskussion einigten sich die Ausschussmitglieder darauf, dass diese Aufwandsentschädigung in Höhe des gesetzlichen Mindestlohns pro Stunde ausgezahlt werden soll.

Durch die neue Gemeindeordnung wird auch Wahl eines Ortssprechers einfacher, wie Dr. Christoph Nägele, der Leiter der städtischen Rechtsabteilung erläuterte. Sollte es kein einziger Kandidat aus den Kaufbeurer Stadtteilen bei der Kommunalwahl in den Stadtrat schaffen, dann kann künftig das Gremium beschließen, dass dort ein Ortssprecher gewählt wird. Dieser darf in beratender Funktion an den Sitzungen des Rates und der Ausschüsse teilnehmen und auch Anträge in den Gremien stellen. Bisher musste ein Drittel der Wähler im betreffenden Stadtteil eine solche Wahl beantragen. Zudem kann die Ortssprecher künftig auch mittels einer schriftlichen Abstimmung und nicht nur bei einer Ortsversammlung gewählt werden. Schließlich haben alle Kaufbeurer Bürger und sonstige Betroffene künftig nicht nur das Recht, Einsicht in die Sitzungsprotokolle von Stadtrat und Ausschüssen zu nehmen. Ihnen steht auf Wunsch auch eine Kopie der Mitschriften zu.