Zur 20er-Jahre-Ausstellung im Stadtmuseum Kaufbeuern sind interessante Filme aus dieser Zeit zu sehen. Das Trio Tempo Nuovo liefert eine besondere "Tonspur".

24.05.2022 | Stand: 12:30 Uhr

So schillernd und facettenreich wie die 1920er Jahre ist auch das Begleitprogramm des Stadtmuseums Kaufbeuren zu seiner Sonderausstellung „Veronika, der Lenz ist da!“. Dabei geht es um die Unterhaltungskultur dieser Zeit, in der auch der Film zunehmend zu einem wichtigen Medium wurde. So organisierte das Museum zusammen mit dem Musiker und Sammler Walter Erpf eine Stummfilmnacht im Theater Schauburg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.