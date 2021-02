Stefan Vajs unterstützt mit Hilfe prominenter Eishockey-Stars das Kaufbeurer Klinikum und die Kinderkrebshilfe Königswinkel mit Geschenken und Spenden.

16.01.2021 | Stand: 18:04 Uhr

Auf der Facebook-Seite von ESVK-Torwart Stefan Vajs herrschte seit Mitte November reger Betrieb. Der 32-Jährige bat auch in der vergangenen Vorweihnachtszeit um Unterstützung für seine Charity-Aktion, durch die er bereits zum siebten Mal Geschenke und Geldspenden an die Kinderstation im Kaufbeurer Krankenhaus und an die Kinderkrebshilfe Königswinkel übergab.