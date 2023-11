Wie ist die Ausstellung "He, Fräulein!" im Stadtmuseum Kaufbeuren?

Umfassend und mit vielen lokalen Bezügen schildert das Stadtmuseum Kaufbeuren den langen Weg von der weiblichen Bestimmung zur Selbstbestimmung.

16.11.2023 | Stand: 18:26 Uhr

Da hat sich das Kaufbeurer Stadtmuseum ganz schön was vorgenommen. "Eine Geschichte der Frauen in Fakten und Bildern" soll die aktuelle Sonderausstellung "He, Fräulein!" vermitteln. Das ist ein wahrlich weites Feld und ein Thema, das intensiv bis in die Gegenwart hineinwirkt. Durchaus dicht gepackt, aber klug sortiert und gestaltet gelingt es der Schau tatsächlich, viele Aspekte der Frauengeschichte zu beleuchten. Bei der Wertachstädter Version von "He, Fräulein!" konnten das Museumsteam, allen voran Susanne Sagner, auf ein bestehendes Konzept von Regina Gropper (Stadtmuseum Memmingen) und Ursula Winkler (Kempten) zurückgreifen. Doch das Kaufbeurer Museum hat vieles aus seinem Depot und aus den Geschichtsbüchern geholt, um die Ausstellung zu bereichern und zu erweitern.

