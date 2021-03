Wie ist die neue Sonderausstellung im Stadtmuseum Kaufbeuren?

Nach langem Warten ist nun Kurioses, Wertvolles und Interessantes zu sehen, das sonst im Depot schlummert. Auswahl aus insgesamt knapp 11000 Objekten getroffen.

14.03.2021 | Stand: 06:30 Uhr

Knapp 11 000 Objekte finden sich in der Sammlung des Kaufbeurer Stadtmuseums – vom kleinen Amulett bis zur lebensgroßen Madonnenfigur, von banalen Alltagsgegenständen aus früheren Zeiten bis hin zu kunsthistorischen Schätzen. Seit der Neueröffnung des umgebauten Museums 2013 sind davon etwa sieben Prozent in der Dauerausstellung zu sehen. Der große Rest wird im Depot verwahrt. Mit dieser Quote liegt das Haus im Kaisergäßchen zwar durchaus im Durchschnitt entsprechender Museen. Aber so manches Stück, das früher ausgestellt war, wird vor allen von älteren Besuchern sehnlich vermisst. Deshalb wurde das Ausstellungsprojekt „Wunschkonzert – Kaufbeurer Lieblingsstücke aus dem Museumsdepot“ gestartet. Das Ergebnis ist eine durchaus bunte Sonderausstellung, aber beileibe kein wirres Sammelsurium. Nachdem die Schau bereits seit November vergangenen Jahres fertig aufgebaut war, aber coronabedingt nicht besichtigt werden konnte, steht sie jetzt den Besuchern offen.

Im Vorfeld der Ausstellung hatte das Museum die Kaufbeurer dazu aufgerufen, aus einer Vorauswahl ihre Lieblingsobjekte zu benennen. Die Exponate, die bei dieser Wahl die meisten Stimmen bekommen haben, sind nun zu sehen und speziell gekennzeichnet. Dazu kommen die „Wunschkonzerte“ der Museumsmitarbeiter, die vor allem im Depot tätig sind, Susanne Sagner, Restauratorin Heide Tröger und Wolfgang Sauter. Sodass es in der Schau – gut strukturiert – jede Menge zu schauen und auch zu schmunzeln gibt. Letzteres gilt etwa für den Bereich, der die Besucher empfängt: Dort sind Kuriositäten aus der Museumssammlung zu sehen. Beispielsweise ein ledernes Halsband, das „Tyras“, der Hund des legendären Räuberhauptmanns Matthias Klostermayr, besser bekannt als „Bayerischer Hiasl“ getragen haben soll. „Tyras“ ist es auch der ein Kreativheftchen ziert, das die jungen Besucher auf einem speziellen Kinderpfad durch Ausstellung begleitet. Über das Kuriositätenkabinett wacht ein mächtiges Hirschgeweih. Dieses stammt wie ein Briefbeschwerer auf einem präparierten Rotwildfuß aus dem Nachlass von Ludwig Ganghofer, der sich zu einem große Teil in seiner Geburtsstadt Kaufbeuren befindet.

Heute kurios, früher ernsthafte Angelegenheit

Aus moderner Sicht durchaus ebenfalls kurios, zur Entstehungszeit aber eine sehr ernsthafte Angelegenheit sind die zahlreichen Objekte der religiösen Volkskunst wie Votivbilder oder Amulette, die zur Andacht und zum Schutz vor Unglück, Krankheit und Unwetter dienen sollten. Bemerkenswert in dieser Abteilung sind zwei Gemälde aus dem 18. Jahrhundert, die wohl aus dem Franziskanerinnenkloster stammen. Eines davon, ein „Passionspanorama“, auf dem das Leiden Christi in zahlreichen parallel dargestellten Szenen geschildert wird, ist kunsthistorisch höchst bemerkenswert. Anlässlich der Sonderausstellung wurde es von Heide Tröger restauriert und eingehender untersucht. Gleich daneben sind mehrere Klosterarbeiten ausgestellt, die deutlich mehr durch die Mühe, die offensichtlich in ihre Fertigung gesteckt wurde, beeindrucken als durch ihre Ästhetik.

Ein Herzenswunsch vieler treuer Besucher

Wenige Meter weiter dürfte in einem abgetrennten Raum mit passend niedriger Decke ein Herzenswunsch vieler treuer Besucher des Museums in Erfüllung gehen: Eine bäuerliche Schlafkammer ist dort aufgebaut, die seit der „Volkskunst“-Ausstellung Anfang des 20. Jahrhunderts bis zum Umbau des Hauses in dieser Form zu bewundern war.

Glanzstücke aus der Skulpturensammlung

Aus dem großen Bestand an Gemälden und Zeichnungen im Museumsdepot ziert eine Auswahl aus etlichen Jahrhunderten zwei große Wände in der Schau. Zu sehen sind vor allem historische Stadtansichten und Porträts von Kaufbeurer Bürgern – vornehmlich natürlich solcher aus berühmten und vermögenden Familien. Darunter sind auch selbstbewusste Mitglieder der Wertachstädter Handwerkerschaft. Aus deren Beständen sind außerdem verschiedene Zunftgegenstände und kostbare Uhren zu sehen. Auch von den Skulpturen des Museums müssen einige Glanzstücke üblicherweise im Depot aufbewahrt werden. So fanden zwei gotische Madonnen mit dem Jesuskind und eine eindrucksvolle, aber stark beschädigte barocke Mariendarstellung Eingang ins „Wunschkonzert“.

Allerlei Behältnisse

Lesen Sie auch

Kaufbeuren Trotz Schließung ein Wunschkonzert

Allerlei Behältnisse – wiederum wertvolle, skurrile oder einfach historisch interessante – runden die Sonderschau ab. Aus bäuerlichen und bürgerlichen Haushalten werden bunte Keramik und kostbar geschliffene und bemalte Gläser gezeigt. Außerdem ziehen allerlei Kästchen, Futterale, Schachteln und Döschen aus Metall, Holz, Karton, Horn und anderen Materialien die Blicke auf sich.

Wer etwas kulturgeschichtliche Offenheit und Freude am Betrachten und Entdecken mitbringt, für den bleiben bei diesem vielstimmigen „Konzert“ kaum Wünsche offen – egal, ob der Betrachter das frühere Museum noch gekannt hat, oder nicht.

Infos für Besucher

Die Ausstellung „Wunschkonzert – Kaufbeurer Lieblingsstücke aus dem Museumsdepot“ läuft noch bis zum 8. August im Stadtmuseum. Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags 10 bis 17 Uhr. In Abhängigkeit der Corona-Infektionszahlen kann eine Voranmeldung für einen Besuch des Museums und der Ausstellung erforderlich sein. Auch ob und in welchem Umfang das geplante Begleitprogramm mit Führungen und weiteren Veranstaltungen möglich ist, hängt vom Pandemie-Geschehen ab. Aktuelle Informationen gibt es beim Stadtmuseum Kaufbeuren.