Wie lässt sich Menschen mit Demenz helfen?

Sicherheit, Geborgenheit und Humor: Das Netzwerk Altenhilfe & Gerontopsychiatrie Kaufbeuren-Ostallgäu gibt konkrete Tipps im Umgang mit dementen Menschen.

21.02.2023 | Stand: 17:52 Uhr

Der US-Schauspieler Bruce Willis zählt zu den prominenten Betroffenen, die Demenz haben, wie dieser Tage bekannt wurde. Doch es gibt unzählige Menschen, die mit einer Form dieser Erkrankung leben und nicht in der Öffentlichkeit stehen. Wie man dementen Menschen hilft, ihnen Wertschätzung vermittelt, dazu schulte das Netzwerk Altenhilfe & Gerontopsychiatrie jetzt ehrenamtliche Demenzhelfer.

In erster Linie müsse Sicherheit und Geborgenheit gegeben werden, sagte Tobias Münzenhofer, Fachpfleger, Fachdozent und Mitgründer der Initiative Lichtblicke Demenzstrategie. Wichtig sei dabei aber auch, dass sich Angehörige und Helfer selbst schützen, auf sich achten und ihren Humor nicht verlieren. Die eigene Einstellung zeigt sich laut Münzenhofer auch im Verhalten von Demenzbetroffenen, sie spiegeln oft die Körpersprache und das Verhalten ihres Gegenübers. So wollten auch Demenzbetroffene respektvoll behandelt werden.

Demenz: Jeder Dritte ab 85 Jahren stark gefährdet

Er berichtete, dass die Zahl der Demenzbetroffenen steigen werde: Jeder Dritte ab 85 Jahren sei stark gefährdet, an Demenz zu erkranken. Bis 2050 könnte sich die Zahl der Betroffenen bereits schon verdoppeln. „Wir brauchen also in Zukunft noch viel mehr Menschen, die sich in diesem Bereich engagieren.“ Dabei sei es wichtig, zwischen den Formen von Demenz zu unterscheiden – denn auch wenn die Alzheimer-Demenz mit über 60 Prozent die häufigste Form sei, gebe es weitere Arten: beispielsweise die vaskuläre Demenz (verursacht durch Durchblutungsstörungen im Gehirn), die sogenannte Lewy-Körperchen-Demenz (deren Symptome oft einer Parkinsonerkrankung ähneln) oder eine Frontotemporale Demenz (verursacht durch Nervenzellenuntergang im Frontalhirn).

Dass Angehörige und Betroffene rechtzeitig Hilfe suchen, ist Seniorenbeauftragtem und Netzwerk-Vorsitzendem Felix Franke wichtig: „Wir haben in Kaufbeuren viele Anlaufstellen, diese müssen nur rechtzeitig in Anspruch genommen werden.“ Weitere Informationen auch unter der Adresse www.altenhilfe-kf-oal.de