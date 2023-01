Wie Läufer Wolfgang Leonhard den Berg und seine Krankheit bezwang

Wolfgang Leonhard vom SVO LA Germaringen (Ostallgäu) besiegte nicht nur die Konkurrenz in seiner Altersklasse beim Berg- und Crosslauf, sondern auch eine Krankheit.

07.01.2023 | Stand: 18:17 Uhr

Ein dreiviertel Jahrhundert hat es gedauert, bis Wolfgang Leonhard seinen größten Erfolg feierte – und zwar vier Siege 2022 in der Leichtathletik. Die holte sich der 66-Jährige vom SVO Leichtathletik Germaringen als schwäbischer und deutscher Meister im Berglauf sowie als bayerischer und deutscher Meister im Crosslauf in der Altersklasse M65. „Die bedeuten mir sehr, sehr viel“, erklärt Leonhard. Denn vor einiger Zeit schien es, als ob er gar keinen Sport mehr machen kann.

Von einer Krankheit außer Gefecht gesetzt

„Das ist geradezu sensationell, weil Leonhard vor einigen Jahren aus gesundheitlichen Gründen beruflich und sportlich völlig außer Gefecht gesetzt war. Wie er dann seine Krankheit besiegt hat und wieder solche sportliche Leistung abrufen kann. Seine Geschichte kann Menschen Mut machen, nicht aufzugeben“, meint deshalb Matthias Högg vom SVO LA dazu. Der so Gelobte bleibt eher bescheiden: „Das war natürlich schon ein bedeutender Einschnitt in die Lebensqualität. Jeden Morgen, wenn ich aufwache, bin ich überglücklich, wenn ich keine Schmerzen habe und aus dem Bett hüpfen kann.“ Zumal Leonhard noch immer nicht weiß, woran seine Malaise gelegen hat: „Was es jetzt war? Keine Ahnung. Man hat mich auf Rheuma behandelt, aber das hat nichts geholfen. Ich habe dann gefastet, das hat mir geholfen.“

Germaringer Erfolgsmodell

Leonhard ist schon seit 15 Jahren beim SVO LA: „Vor allem aus mannschaftlichen Gründen. Man ist dann auch nicht immer allein unterwegs. Denn Germaringen ist seit über 40 Jahren eine feste Größe bei Langstreckenmeisterschaften. Vor allem in den 90er Jahren gehörte der SVO zur absoluten deutschen Spitzenklasse: Der Verein stellte mit Konrad Dobler einen mehrfachen Olympia-, Welt- und Europameisterschaftsteilnehmer im Marathonlauf und hatte viele große Erfolge im Cross und Langstreckenlauf wie auch im Berglauf, in dem mehrfach der deutsche Mannschaftstitel gewonnen wurde. Eine Meisterschaft ohne Germaringen, das gibt und gab es nicht“, berichtet Högg. Und Leonhard ergänzt: „Im Rennen sind es natürlich Konkurrenten, aber wir sind trotzdem alle gute Freunde und jeder freut sich, in der Gemeinschaft ein Teil zu sein.“ Viele seiner Mitstreiter in Germaringen sind auch schon älter: „Das Problem haben, glaube ich, alle Vereine. Es gibt heute zu viele andere Angebote für die Jüngeren“, meint Leonhard.

Vier Titel auf nationaler Ebene

Der 66-Jährige lebt mit seiner Frau in Stötten, trainiert beim SVO LA, aber startet für die Leichtathletikgemeinschaft Allgäu – dort sind Abteilungen aus sieben Vereinen aus der Region zusammengeschlossen. „Aus Gründen der Mannschaftserfolge wurde die LG Allgäu gegründet“, erklärt Leonhard. Und die hat er dieses Jahr fulminant gemeistert: Zunächst wurde Leonhard schwäbischer Meister im Berglauf, dem ließ er auch noch den nationalen Titel folgen. Und dazwischen holte er erst die bayerische und dann die deutsche Meisterschaft im Crosslauf.

Berglauf macht mehr Spaß

Der Unterschied zwischen bergauf und querfeldein sei auch gar nicht so groß, meint Leonhard. „Man meint immer, den Berg hochlaufen, strengt mehr an, als auf der Ebene zu laufen. Aber eigentlich läuft man immer 100 Prozent. Mehr geht halt nicht. Und am Berg, wenn es zu steil wird, dann geht man halt schnellen Schrittes.“

Allerdings schränkt der 66-Jährige verschmitzt ein: „Der Spaßfaktor am Berg ist natürlich größer, weil man ja meist noch in der Hütte feiern und die Aussicht genießen kann.“ Das tröste auch ein wenig über die Folgezeit hinweg: „Im Alter braucht man längere Regenerationszeit.“

Weltmeister im Wintertriathlon

Aber vom Wettbewerb lassen, will Leonhard nicht: „Ich denke, es ist der Urtrieb des Menschen, sich zu messen“. Deshalb will der Stöttener auch dieses Jahr wieder antreten – und zwar schon bald: „Falls der Schnee kommt, ein paar Langlaufrennen und Wintertriathlon und dann am 5. März die bayrische Crossmeisterschaft.“ Nebenbei ist Leonhard auch noch amtierender Weltmeister im Wintertriathlon. Doch mehr als die nationale Ebene beim Laufen – EM oder WM – hat Leonhard nicht mehr vor, erklärt er lachend: „Da kann man schon mitmachen, aber gewinnen? Nein das wäre zu hoch gegriffen.“ Ohnehin werde es schon heuer schwerer werden, vorne rein zu laufen: „Ich weiß nicht, ob ich das wieder erreichen kann. Denn in diesem Jahr kommen wieder jüngere sehr gute Läufer in meine Altersklasse.“ Zwar könne er mehr trainieren, um die Klasse zu halten, aber das sei eine „Gratwanderung. Trainierst du zu hart, kommt halt der Hammer“, meint er.

Und nach seiner Geschichte habe er auch andere Prioritäten: „Das Wichtigste ist halt, gesund zu bleiben und keine Verletzung zu bekommen.“

Wolfgang Leonhard: