Wie lebten Biber vor über elf Millionen Jahren? Forscher untersuchen Fossilien aus dem Allgäu

Relikte aus der Tongrube Hammerschmiede liefern neue Erkentnisse zu den Nagetieren. Was die Fundstelle am Ortsrand von Pforzen so besonders macht.

14.12.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Die Hammerschmiede im Allgäu, eine Tongrube am Ortsrand der Ostallgäuer Gemeinde Pforzen und Fundstelle des Menschenaffen Udo, ist eine einmalige Fundgrube für Paläontologen: Bereits über 140 fossile Wirbeltierarten wurden dort geborgen. Anhand der Knochenfunde lasse sich nun auch die Lebensweise und Entwicklung einer ausgestorbenen Biberart nachvollziehen, heißt es in einer Pressemitteilung der Universität Tübingen. Dort forschen der Doktorand Thomas Lechner und die Professorin Madelaine Böhme, die seit einigen Jahren in der Hammerschmiede nach Fossilien graben.

Die Art Steneofiber depereti war laut der Wissenschaftler etwas kleiner als heutige Biber und besiedelte bereits vor über elf Millionen Jahren die Fließgewässer Süddeutschlands. Lechner und Böhme haben die Zähne des prähistorischen Nagers untersucht. Aus der Analyse schlussfolgern sie, dass die Populationsdynamik und Ökologie dieser Art der heutiger europäischer Biber bereits sehr ähnlich waren.

„Heutige Biber sind sehr familiär. Elterntiere und bis zu zwei Jungtiergenerationen kümmern sich gemeinsam um den Nachwuchs“, erklärt Grabungsleiter Lechner. Geschlechtsreife Tiere verließen schließlich den Clan und suchten sich ihr eigenes Gebiet. „Es ist ungewöhnlich, dass Aussagen zu Sterblichkeit und Ökologie fossiler Tierarten möglich sind – meist existieren nur Einzelfunde“, schildert Böhme.

Tongrube Hammerschmiede bei Pforzen gibt Einblicke in die Urzeit

Den Schlüssel liefere in diesem Fall die Fundstelle selbst: Die Hammerschmiede gebe „einen detaillierten Einblick in zwei unterschiedliche fossile Habitate“, erklärt Böhme. Nämlich in einen kleineren Bachlauf, dort lebte auch Menschenaffen Udo (offiziell: Danuvius guggenmosi), und in einen größeren Fluss. So werde es möglich, die Sterblichkeit der Biber im Fluss mit derer im Bach zu vergleichen. Die Forscher hätten aus „beiden Ablagerungsbereichen“ Zähne von vielen Bibern gesammelt, schildert Lechner.

„Das Ergebnis zeigt deutlich, dass im Bachbereich vor allem junge erwachsene Biber eine hohe Sterblichkeit aufwiesen und so gut wie keine Jung- und Alttiere vorhanden waren. Im Fluss hingegen zeigt sich genau das Gegenteil: eine hohe Sterblichkeit im Baby-Alter und eine linear fallende Alterssterblichkeit. Junge erwachsene Biber scheinen hier zu fehlen“, erläutert Lechner.

Der optimale Lebensraum für Steneofiber depereti liegt demnach wie bei heutigen Vertretern dieser Gattung in größeren Flussbereichen. Zudem vermuten die Wissenschaftler, dass bereits vor elf Millionen Jahren Biber im Allgäu in Familienclans mit mehrjähriger elterlicher Fürsorge lebten.

Fossile Art aus dem Ostallgäu ist ein Vorfahr des heutigen Bibers

Sowohl die ökologischen Gemeinsamkeiten dieser Biberart als auch die Merkmale der Zähne ließen außerdem darauf schließen, dass Steneofiber depereti in der direkten Stammeslinie der heutigen Biber einzuordnen sei. „Die Backenzähne unseres fossilen Bibers zeigen Übereinstimmungen mit dem Vorläufer der heutigen Biber. Sie füllen eine kleine Lücke zwischen bisher klar abgegrenzten Arten und belegen eine eher kontinuierliche Biberevolution hin zur heutigen Form“, erklärt Grabungsleiter Lechner.

Die Studie zeige einmal mehr, „wie lohnenswert die akribische Grabungsarbeit ist und welch einzigartiges Potenzial Fossilien besitzen können“, resümiert Böhme. Mehrere Merkmale der Funde, auch ihre „statistischen Altersverteilungen“, könnten unerwartete Einblicke geben.

In der Tongrube Hammerschmiede graben die Universität Tübingen und das „Senckenberg Centre for Human Evolution and Palaeoenvironment“ unter Leitung von Madelaine Böhme seit 2011. Der Freistaat Bayern unterstützt die Ausgrabungen seit 2020 finanziell.

Lesen Sie auch: Was Klüpfel und Kobr am Sensationsfund Udo so fasziniert