Wie war der Auftritt des Kabarettisten Philipp Weber in Kaufbeuren?

Philipp Weber erläutert im Podium in Kaufbeuren, wie Werbung funktioniert, was den Odenwald auszeichnet und warum 50 Prozent der Frauen Männerparfüms kaufen.

28.11.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Ein volles Haus, tolle Stimmung und ein Kabarettist der Sonderklasse – so lautet das Fazit der jüngsten Veranstaltung im Podium in Kaufbeuren. Satiriker Philipp Weber aus dem Odenwald präsentierte sein aktuelles Programm „Weber Nr. 5. Ich liebe ihn“. Der zweite Teil des Titels erinnert an den Werbespruch der Fast-Food-Kette, der erste an ein berühmtes Parfüm – und das ist durchaus beabsichtigt. Denn Weber verwandelte die Kleinkunstbühne mit Riesenschritten (jeweils drei in eine Richtung) in einen Marktplatz menschlicher Eitelkeiten und Scheinwelten. Es ging um Werbung, Marketing und Manipulation.

