Gemeinderat Oberostendorf diskutiert Trasse im Gewerbegebiet. Feuerwehr bekommt neue Ausrüstung und Kindergruppe. Der Aufstellungsort des Maibaums steht fest.

Von Dieter Kaufmann

20.03.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Planer Lothar Thein hat dem Gemeinderat in Oberostendorf in seiner jüngsten Sitzung die Pläne für die Erschließungsstraße im Gewerbegebiet vorgestellt. Detailliert zeigte Thein den Verlauf der Straße, beginnend von der Zunftstraße bis in die Kardinalstraße. Als „nicht ganz zufriedenstellend“ bezeichnete er diese Einmündung. Sie könne nicht in einer optimalen Breite ausgeführt werden, weil es am Baugrund mangele.