Wiedersehen mit Chiara Lukes - SVM spielt beim TV Planegg/Krailling

Volleyballerinnen des SVM treffen in der Bayernliga auf den TV Planegg/Krailling II – in dessen Ersten spielt die frühere Mauerstettenerin Chiara Lueks in der 2. Bundesliga.

25.11.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Ein wichtiges Spiel steht den Volleyball-Damen I des SV Mauerstetten am kommenden Samstag gegen den TV Planegg/Krailling II bevor. Spielbeginn im Fedor-Lynen-Gymnasium in Planegg ist um 14.30 Uhr.

Sandra Gärtner fehlt weiterhin

Bis auf die nach wie vor erkrankte Sandra Gärtner und die im Urlaub weilende Eva Kleiner baut der SVM auf den gesamten verbleibenden Kader: Allerdings musste Trainer Jürgen Malter aufgrund der Erkrankungen einiger Akteure das Montag-Training absagen – auch das Mittwoch-Training besuchten nur sechs Spielerinnen. Bleibt abzuwarten, inwieweit sich die erkrankten Spielerinnen wieder erholt haben und richtig fit in das so wichtige Spiel gehen können. Denn die Zweite Mannschaft des Bundesligisten hat sich in fünf Spielen zehn Punkte (12:8 Sätze) erkämpft und steht damit einen Platz besser wie der SVM (9 Punkte/11:8) auf dem dritten Rang. Allerdings haben sich die Frauen aus der Münchner Vorstadt diese Punkte mit klaren Siegen gegen den ASV Dachau, Eichenauer SV und DJK München Ost II sowie einen Punkt im Stadtderby gegen Schwabing zu Hause geholt.

Bislang ein schweres Programm

Der SVM dagegen hat sich mit zwei Auswärts- (TSV Burgberg, TSV TB München II) und einem Heimsieg gegen FSV Marktoffingen gegen Vereine aus der vorderen Tabellenhälfte einen aussichtsreichen vierten Tabellenplatz erkämpft und will mit weiteren Punkten am Wochenende an der Tabellenspitze dran bleiben – bevor es dann im Dezember gegen vier anscheinend leichtere Gegner gehen wird. Aber zunächst wird es für Trainer Malter noch etliche schlaflose Stunden geben, bis er die letzten Unklarheiten beseitigen und mit der bestmöglichen Mannschaft in München antreten kann.

Chiara Lukes noch gut in Erinnerung

Dabei wird es auch noch ein Wiedersehen mit Chiara Lukes geben, die anschließend mit der Ersten Mannschaft des TV Planegg/Krailling (5. Platz) in der 2. Bundesliga Süd gegen die TG Bad Soden (7.) ihren Aufwärtstrend fortsetzen will. Lukes, die mit dem SVM sowohl in der Jugend bei vielen Meisterschaften – unter anderem deutscher U14-Meister – als auch bei den Seniorinnen sehr erfolgreich spielte, wird mit ihrem kraftvollen Spiel am Netz in Mauerstetten immer in hervorragender Erinnerung sein.

Der Kader des SVM: