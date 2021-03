Wieso kreiste in der Nacht ein Hubschrauber über Baisweil?

Ein Hubschrauber fliegt über das Gebiet um Baisweil, mehrere Polizeiwagen sind im Einsatz. Deshalb waren die Beamten in der Nacht ausgerückt.

13.03.2021 | Stand: 11:13 Uhr

Die Polizei hat Freitagnacht bis in den Samstagmorgen hinein das Gebiet um Baisweil abgesucht. Laut Polizeisprecher waren mehrere Polizeiwagen und ein Hubschrauber unterwegs.

Polizei findet die Gesuchte zwischen Baisweil und Oggenried

Auf Nachfrage unserer Redaktion sagte ein Polizeisprecher, dass die Beamten auf der Suche nach einer vermissten Frau waren. Gegen 22 Uhr begann die Polizei, das Gebiet nach der 53-Jährigen zu durchkämmen. Gegen 6.45 Uhr am Samstag trafen die Einsatzkräfte dann die Frau zwischen Baisweil und Oggenried an. Sie befand sich in einer medizinischen Notlage und wurde ins Krankenhaus gebracht.

