Wildunfälle im Ostallgäu: Ein Reh überlebt

Zwei Autofahrer krachten in den letzten Tagen im Ostallgäu gegen Rehe. Ein Tier überlebte.

29.07.2022 | Stand: 13:02 Uhr

Am frühen Freitagmorgen war ein 47-jähriger Kaltentaler mit seinem Pkw von Blonhofen in Richtung Dösingen unterwegs, als ihm ein Reh vor das Auto sprang. Das berichtet die Polizei. Er touchierte das Tier leicht, das Reh flüchtete in den Wald, weshalb der Jagdpächter verständigt wurde. Der Schaden am Auto beträgt 500 Euro, so die Polizei.

Reh stirbt bei Wildunfall nahe Lamerdingen

Auf der Strecke von Groß- nach Kleinkitzighofen war am Mittwochabend ein 50Jähriger aus dem Landkreis Augsburg unterwegs, als ihm kurz vor dem Orteingang ein Reh ins Auto lief. Das Tier starb. Der Sachschaden beträgt 250 Euro.

