Um einen Zusammenstoß mit einem Tier zu vermeiden, ist eine 29-jährige Autofahrerin in Blonhofen ausgewichen. Dabei stieß ihr Wagen gegen einen Straßenpfosten.

09.12.2022 | Stand: 13:45 Uhr

In Kaltental ist es am Donnerstagabend zu einem Wildunfall gekommen. Laut Polizei war eine 29-jährige Autofahrerin bei Blonhofen einem unbekannten Tier ausgewichen, das die Fahrbahn überquerte. Dabei stieß die Frau mit ihrem Wagen gegen einen Straßenpfosten und blieb anschließend in einer angrenzenden Wiese stehen.

Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Weitere Nachrichten aus Kaufbeuren und Umgebung finden Sie hier.