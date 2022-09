Wilhelmine begeistert Fans bei Pride Week in Kaufbeuren

Spitalhof in Kaufbeuren bei Konzert am Freitagabend rappelvoll. Pop-Sängerin Wilhelmine aus Berlin überzeugt mit emotionaler Alternativ-Musik.

03.09.2022 | Stand: 12:16 Uhr

Am Freitag begann das Pride-Wochenende in Kaufbeuren mit einem Konzert der bekannten Popmusikerin aus Berlin Wilhelmine. Bereits bei der Vorband war der Spitalhof gut besucht, um nicht zu sagen rappelvoll. Von den Besuchern hatten es sich einige zur Aufgabe gemacht, jede erdenkliche Farbe des LGBTQIA+-Regenbogens zu vertreten. Mit bedruckten T-Shirts, Aufnähern und Buttons zeigte sich das Publikum buchstäblich mit erhobener Flagge. (Lesen Sie dazu auch: Bunt und bewegend: So war die Queer-Filmzeit in Kaufbeuren)

Tosende Menge vor der Bühne

Unter den Gleichgesinnten herrschte freundschaftliche Stimmung und zu Beginn des Konzertes bildete sich sogar eine tosende Menge vor der Bühne. Die Künstler begeisterten die Zuhörer einerseits mit ihrer emotionalen Alternativ-Musik, andererseits mit den direkten, persönlichen Gesprächen mit dem Publikum. Der Buchloer Alex Laufert war zum ersten Mal dabei: „Die Stimmung ist klasse! Man kennt sich untereinander oder lernt sich kennen. Ich komme gerne wieder.“

"Wir lieben das Allgäu"

Veranstalter der zweiten Pride Week in Kaufbeuren ist Allgäu Pride. Ihr Motto: "Wir lieben das Allgäu und wir lieben die Menschen dort. Allerdings glauben wir auch, dass es an der Zeit ist, sich nicht nur in der Großstadt mit allen Themen rund um LGBTQIA+ bewusster auseinanderzusetzen. Denn wir sind überzeugt: Das Allgäu kann mehr."