Wintereinbruch macht Autofahrern zu schaffen - Viele Unfälle auf glatten Straßen

Wegen des Wintereinbruchs geraten viele Autofahrer auf glatten Straßen ins Rutschen. So fällt die Polizei-Bilanz für Kaufbeuren und die Umgebung aus.

22.01.2023 | Stand: 14:36 Uhr

Während sich Wintersportler und viele Kinder, die am Wochenende mit ihren Schlitten loszogen, über den anhaltenden Schneefall freuten, sorgte der Wintereinbruch für Frust auf den Straßen. In Kaufbeuren und der Umgebung kam es wegen der Glätte zu mehreren Unfällen.

Ein 25-jähriger Autofahrer war in der Nacht auf Sonntag laut Polizei zu schnell in Kaufbeuren unterwegs und geriet auf der Neugablonzer Straße ins Schleudern. Er kam mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte insgesamt gegen fünf geparkte Autos. Der 25-Jährige blieb unverletzt, bei dem Unfall entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Unfall auf schneeglatter Straße in Kaufbeuren: 13.000 Euro Schaden

Ebenfalls ins Rutschen geriet am Freitagnachmittag ein 33-jähriger Autofahrer in Germaringen, sein Wagen kollidierte mit einer Hauswand in der Westendorfer Straße. Ähnlich erging es einem 22-Jährigen in Irpisdorf , sein Auto rutschte auf schneeglatter Straße in eine Steinmauer. Eine 37-Jährige übersah am Freitagnachmittag ein entgegenkommendes Auto, als sie mit ihrem Wagen auf der Kaufbeurer Josef-Landes-Straße abbog. Verletzt wurde laut Polizei niemand, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 13.000 Euro.

Außerdem berichtet die Polizei von mehreren Auffahrunfällen und von Autofahrern, die von der Straße abkamen und mit ihren Fahrzeugen gegen Verkehrsschilder prallten.