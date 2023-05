Wir sind Darius Chryplewicz - SG Kaufbeuren verabschiedet Trainer

Handballer der SG Kaufbeuren/Neugablonz bereiten ihrem scheidenden Coach einen emotionalen Abschied. Einen klaren Sieg und einen Nachfolger gibt es auch.

10.05.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Einen Heimsieg gab es für die Handballer der SG Kaufbeuren/Neugablonz zum Saisonabschluss in der Bezirksoberliga. Die SG schlug den TSV Weilheim mit 35:25 (18:10) und bereitete so dem scheidenden Coach Dariusz Chryplewicz einen schönen Abschied.

Dariusz Chryplewicz sichtlich bewegt

Zumal es mit Emotionen vor dem Anpfiff begann. Zweiter Vorsitzender Markus Kreuziger bedankte sich mit blumigen Worten und einem bunten Strauß bei Trainer Chryplewicz für vier „schöne und erfolgreiche Jahre“ – teilweise unterbrochen durch die Corona-Krise: „In der Saison 2020/21 hatten wir leider nur ein Spiel – aber das haben wir gewonnen.“ Kapitän Julian Haggenmüller drückte dem scheidenden Coach im Namen der Mannschaft Dank und Hochachtung für das geleistete aus und überreichte ihm ein Mannschaftsfoto und ein Präsent. Dann ergriff „Darek“ selbst das Mikro und verabschiedete sich, sichtlich bewegt, von seinen Jungs und den Zuschauern. Schon beim warm machen hatte seine Mannschaft, statt der üblichen Aufwärmshirts, T-Shirts mit seinem Konterfei auf der Brust an – mit den besten Sprüchen des Trainers auf dem Rücken.

Die SG legt furios los

Schließlich wurde auch das Spiel angepfiffen – und die Gastgeber legten los, als ob sie den Gegner überrennen wollten. Die SG ging 5:0 in Führung, dann erst fing sich der TSV Weilheim. Anschließend verflachte die Partie zusehends. Die Gäste aus Oberbayern, die nicht komplett angetreten waren, kamen aber auch nie näher als zwei Treffer an die Hausherren heran. Höhepunkt in der ersten Hälfte war der Hattrick von Kreisläufer Julian Haggenmüller, der binnen 77 Sekunden von 12:8 auf 14:8 erhöhte. Aber ansonsten zeigte das Spiel um die berühmte „Goldene Ananas“ wenig Höhepunkte. Aber es ging mit einem 18:10-Vorsprung für die SG in die Pause.

Am Ende ein klarer Erfolg

In den letzten 30 Minuten der Saison 2022/2023 war es dasselbe Bild. Die Kaufbeurer dominierten die Partie und versuchten, ihren Zuschauern noch einmal etwas zu bieten. Nach 36 Minuten war dann auch das erste Mal die 10-Tore-Grenze gefallen (23:13). In einer fairen Partie kassierte Weilheim durch eine unglückliche Aktion wenige Minuten später eine Rote Karte. Spätestens da war klar, wer als Sieger die Platte verlässt. Nach 45 Minuten wechselte Trainer Chryplewicz ein letztes Mal seinen Keeper. Für den wieder sehr starken Jonas Klöck kam Routinier Attila Aponyi – und auch der zeigte noch ein paar spektakuläre Paraden. Als die beiden guten Unparteiischen nach 60 Minuten abpfiffen, stand ein deutlicher und verdienter 35:25-Erfolg auf der Anzeigetafel.

Platz fünf für die SG Kaufbeuren/Neugablonz

Ein schöner Abschluss einer durchwachsenen Saison. Die SG belegt in der Endabrechnung Rang fünf, einen Punkt hinter dem TSV Weilheim (4.) und zwei Punkte hinter der SG Kempten/Kottern. Mit etwas mehr Glück und weniger verletzungs- und krankheitsbedingter Ausfälle wäre auch mehr drin gewesen. Souveräner Meister und verdienter Aufsteiger ist der SC Unterpfaffenhofen/Germering, der mit 40:0 Punkten und +180 Toren die Liga dominierte. Der Kaufbeurer Niklas Klöck wurde mit der zweitbesten Torquote Fünfter in der Torschützenliste. Dabei bestritt er nur 13 der 18 Saisonspiele.

Christian Klöck folgt Dariusz Chryplewicz

Nach der Partie ließen sowohl Zuschauer als auch Mannschaft „Darek“ noch einmal hochleben und feierten ihn gebührend zum Abschied. Die Verantwortlichen der SG bedanken sich bei allen Zuschauern für die Unterstützung während der Saison. Vor allem gelte ein großes Dankeschön an die vielen freiwilligen Helfer, die den Verkauf, die Organisation und Unterhaltung vor, während und nach den Spielen in der Halle der SG in Neugablonz unterstützt haben. Aber auch kommende Saison gibt es wieder viel zu tun. Insofern wäre es vorteilhaft, wenn sich noch ein paar Freiwillige finden würden.

Der neue Trainer der Handballer der SG Kaufbeuren/neugablonz: Christian Klöck. Bild: Harald Langer

Die Handballer verabschieden sich nun in eine Pause, bevor in wenigen Wochen mit dem neuen Trainer Christian Klöck die Vorbereitung auf die Saison 2023/24 beginnt.