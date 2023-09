"Wir werden bereit sein" - Tyler Spurgeon und der ESVK vor der Saison

ESVK-Kapitän Tyler Spurgeon gibt sich vor dem Saisonstart in die DEL2 gelassen. Auch wenn der letzte Test in die Hose ging und schwere Gegner warten.

14.09.2023 | Stand: 07:20 Uhr

Mit dem schweren Auswärtsspiel bei den Kassel Huskies, dem besten DEL2-Team der Hauptrunde 2022/23, startet der ESV Kaufbeuren am Freitag ab 19.30 Uhr in die neue Eishockey-Spielzeit. Am Sonntag ab 18.30 Uhr gastiert dann Freiburg im Stadion in der Buronstadt. Über die Stimmung im ESVK-Team kurz vor dem Saisonbeginn hat Kapitän Tyler Spurgeon (37) Rede und Antwort gestanden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.