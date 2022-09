Wo sind all die Betreuer hin?

Vereine wie TV Neugablonz haben Nachwuchsprobleme - allerdings, weil ihnen die Trainer und Betreuer fehlen. Das hat auch mit der Corona-Pandemie zu tun.

Viele Vereine haben momentan Nachwuchsprobleme. Nicht unbedingt, weil Kinder wegbleiben, sondern weil es zu wenig Trainer und Betreuer gibt. Auch der TV Neugablonz ist davon betroffen. „Ich denke, die Menschen möchten sich nicht ein Jahr oder länger an etwas binden“, sagt Angelika Hohler, Abteilungsleiterin Turnen beim TV Neugablonz.

Eine Vielzahl von Gründen

Aber es gebe wohl ein ganzes Bündel an Gründen: Vielleicht fehlen manchen Leuten der Mut „vor anderen etwas anzuleiten, an andere etwas weiterzugeben“ Auch die Berufstätigkeit oder familiäre Situation spiele eine Rolle, etwa in Mutter-Kind-Familien. Anderen wiederum fehle die Kraft. „Oder sie haben damit zu tun, ihr Leben auf die Reihe zu bringen – gerade jetzt in diesen schwierigen Zeiten“, mutmaßt Hohler.

Corona hinterläßt Spuren

Aber Corona hinterlasse natürlich auch Spuren: „Durch die zwei Jahre Pause fehlt der direkte Kontakt zu Eltern, die man in den Sportstunden trifft und kennenlernt. Und die man dann für das Ehrenamt oder eine nächste Saison begeistern kann, diese Stunde anzuleiten“, erzählt Hohler. Zudem führten die Einschränkungen des Sportbetriebes auch dazu, dass Trainer in der Zeit Alternativen für ihre Freizeitbetätigung gefunden haben – oder aus persönlichen Gründen aufgehört haben.

Alle Vereine betroffen

Und so gehe es wohl vielen Clubs: „Ich glaube nicht, dass es ein Vereinsproblem ist, denn wir haben ein gutes Miteinander. Das betrifft auch andere Vereine“, sagt Hohler. Eine optimale Problemlösung kann sie noch nicht sehen: „Wenn wir das wüssten, wären wir einen großen Schritt weiter.“