Das müssen Sie über den Wochenmarkt in Kaufbeuren wissen

In Kaufbeuren finden pro Woche zwei verschiedene Märkte statt - in der Altstadt und in Neugablonz. Alle wichtigen Informationen rund um die Wochenmärkte.

30.05.2023 | Stand: 15:14 Uhr

Im Allgäu finden jede Woche ein Vielzahl von Märkten statt. In Kaufbeuren gibt es jede Woche gleich zwei verschiedene Wochenmäkte. Einen in der Altstadt und einen im Kaufbeurer Stadtteil Neugablonz. In diesem Artikel klären wir die wichtigsten Fragen rund um die Wochenmärkte in Kaufbeuren:

Wann ist der Wochenmarkt in Kaufbeuren?

Wo findet der Wochenmarkt in Kaufbeuren statt?

Welche Stände gibt es auf dem Wochenmarkt in Kaufbeuren?

Wo kann man in der Nähe des Wochenmarktes in Kaufbeuren parken?

Welche Märkte finden noch in Kaufbeuren statt?

Wann ist der Wochenmarkt in Kaufbeuren?

In Kaufbeuren finden jede Woche zwei große Märkte statt. Einer davon immer donnerstags von 7.30 bis 12.30 Uhr in der Kaufbeurer Altstadt und der andere samstags 7:30 bis 12:30 Uhr im Stadtteil Neugablonz. Fällt der Markttag auf einen Feiertag, findet der Wochenmarkt in der Altstadt am Werktag davor statt, der Markt in Neugablonz entfällt in diesem Fall.

Wo findet der Wochenmarkt in Kaufbeuren statt?

Am Donnerstag wird der Markt in der Kaiser-Max-Straße in der Kaufbeurer Altstadt abgehalten. Am Samstag findet der Markt auf dem Bürgerplatz vor dem Gablonzer Haus im Ortsteil Neugablonz statt.

Welche Stände gibt es auf dem Wochenmarkt in Kaufbeuren?

Auf dem Markt in der Kaufbeurer Altstadt bieten aktuell rund 30 Händlerinnen und Händler ihre Waren an. Sie verkaufen unter anderem die folgenden Produkte:

Obst und Gemüse

Fleisch und Wurst

Geflügel und Fisch

Backwaren, auch aus dem Holzofen

Käse und Honig

Gewürze und Essiggurken

Blumen, Pflanzen und Floristik

Schaffelle

verschiedene Feinkost

Auf dem Wochenmarkt in Neugablonz wird eine ähnliche Produktpalette angeboten, mit der Ausnahme, dass es hier keine Non-Food-Artikel gibt. Auf beiden Märkten werden je nach Jahreszeit auch regionale Produkte wie Spargel, Pilze, Beeren oder Kürbisse angeboten.

Wo kann man in der Nähe des Wochenmarktes in Kaufbeuren parken?

Wer mit dem Auto zum Markt in die Kaufbeurer Altstadt fahren möchte, findet in der gesamten Innenstadt eine Vielzahl von (kostenpflichtigen) Parkplätzen. Der nächstgelegene größere Parkplatz ist das Parkhaus am Rathaus. In Neugablonz kann man beispielsweise auf dem neuen Markt oder in einigen Seitenstraßen des Bürgerplatzes parken.

Welche Märkte finden noch in Kaufbeuren statt?

Neben den beiden Wochenmärkten findet zwischen Mai und Oktober an jedem zweiten Samstag im Monat ein Brunchmarkt auf dem Kirchplatz in Kaufbeuren statt. In diesem Jahr betrifft das die folgenden Termine:

Samstag, 13 Mai

Samstag, 10 Juni

Samstag, 8. Juli

Samstag, 12. August

Samstag, 9. September

Samstag, 7. Oktober

Auf dem Brunchmarkt gibt es neben vielfältigen Verkaufsständen auch Live-Musik. Der Markt findet jeweils zwischen 9 und 14 Uhr statt.

Zusätzlich finden jährlich noch weitere Märkte in KAufbeuren statt, wie zum Beispiel der Künstlermarkt im Mai, der Rustikalmarkt im Oktober und der Martinimarkt im November.

