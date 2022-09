Der Modepark Röther wird 50 Jahre alt. Seit zehn Jahren gibt es die große Filiale in Kaufbeuren. Die Geschichte des Neubaus ist turbulent. Und heute? Eine Bilanz zum Geburtstag.

28.09.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Ein Modepark Röther, zwei Geburtstage: 50 Jahre gibt es das Familienunternehmen mit seinen heute 45 Standorten und dem Stammsitz im württembergischen Michelfeld. Am Standort Kaufbeuren ist das Bekleidungshaus seit zehn Jahren. Seinerzeit hat die Ansiedlung des Modeparks mit 6800 Quadratmetern Verkaufsfläche auf zwei Etagen durchaus für Wirbel gesorgt. Erfüllten sich die Erwartungen an den größten Anbieter von Bekleidung in Kaufbeuren?

