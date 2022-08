Zehn Spiele für den Klassenerhalt - DNL stellt neuen Spielmodus vor

Der Deutsche Eishockeybund hat die Einteilung für die Deutsche Nachwuchsliga bekannt gegeben. Der ESV Kaufbeuren spielt in einer Sechsergruppe mit Augsburg.

10.08.2022 | Stand: 04:30 Uhr

Neue Saison, neue Aufteilung in der höchsten deutschen Juniorenliga, der Division I des Deutschen Eishockey Bundes. Weil die eigentlich mal als Achterliga geplante Division jüngst auf zwölf Teams angewachsen ist – kein Absteiger, Dresden stieg auf und Schwenningen wurde hochgeholt, um eine gerade Anzahl an Teams zu haben – wird in der Anfang September startenden Spielzeit 22/23 jeweils in zwei Gruppen gespielt.

Evaluierungsrunde zum Auftakt

Los geht es mit einer Evaluierungsrunde, für die der DEB zwei möglichst gleichstarke Gruppen zusammengesetzt hat. Der ESVK spielt in seiner Gruppe gegen Köln, Augsburg, Düsseldorf, Regensburg und Dresden. In der anderen Gruppe duellieren sich Berlin, Landshut, Mannheim, Ingolstadt, Krefeld und Schwenningen. Innerhalb der Gruppe spielt jeder zwei Mal gegen jeden. Nach dieser Evaluierungsrunde wird es eine obere und eine untere Gruppe geben. Die drei Gruppenbesten bilden eine Sechsergruppe und die schwächeren Teams ebenfalls. Innerhalb dieser Gruppen wird dann eine Zweieinhalbfachrunde gespielt.

Zweite Runde wird zäh

Das heißt auch: Als Dritter der Evaluierungsrunde ist der Klassenerhalt bereits vorzeitig gesichert. Aus der unteren Gruppe qualifizieren sich die beiden stärksten Mannschaften noch für das Play-off-Viertelfinale. Kaufbeurens U20-Trainer Andreas Becherer begrüßte generell, dass die Division I nun aus einer geraden Anzahl an Teams besteht – somit muss nicht auf spielfreie Wochenenden zurückgegriffen werden. „Ob die Leistungsdichte bei allen Teams reicht, werden wir nach der Saison sehen“, meint er angesichts der Aufstockung nachdenklich.

Erste Testspiele für den ESVK

Fest steht indes das Vorbereitungsprogramm der Kaufbeurer U20: Geplant sind insgesamt sechs Testspiele im August. In der eigenen Arena geht es kommenden Samstag gegen Schwenningen. Am Sonntag, 21. August empfängt Kaufbeuren die Düsseldorfer EG, am letzten August-Samstag gastiert Rosenheim.