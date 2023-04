Zeit zum Jubeln - SVM will sich wieder vor arbeiten

Der SV Mauerstetten kann sich wieder an die Spitze arbeiten – oder sich daraus verabschieden. Der hartnäckige SV Stöttwang will weiter Punkte sammeln.

29.04.2023 | Stand: 04:30 Uhr

In der Kreisliga stehen nur noch wenige Spieltage an – jeder kann jetzt eine Entscheidung bringen: Ob der abgeschlagene SV Stöttwang absteigt, der aber zuletzt unverdrossen punktet und sich noch nicht fügen will. Oder ob der SV Mauerstetten noch um die Meisterschaft spielen kann: Der Doppelspieltag für den SVM könnte das zeigen.

FC Buchloe: Der FCB hat zwar ein Heimspiel, aber mit der DJK SV Ost Memmingen der FC Buchloe ab 15.30 Uhr im Alexander-Moksel-Stadion punkten, will es seine Chancen wahren, nicht abzusteigen.

SV Mauerstetten: Doppelte Belastungsprobe für den SVM dieses Wochenende: Nach dem Spiel am Freitagabend in Oberegg muss der SVM am Sonntag ab 15 Uhr beim derzeitigen Tabellenneunten TSV Lautrach-Illerbeuren antreten. „Zwei Spiele in drei Tagen sind sicherlich eine große Herausforderung“, meint SVM-Trainer Uwe Zenkner. Der SV Mauerstetten hat in der Vergangenheit zwei Partien in Lautrach

BSK Olympia Neugablonz Der BSK muss am Sonntag ab 15 Uhr beim SV Oberegg antreten. Dabei will Neugablonz an seiner guten Leistung vom vergangenen Wochenende anknüpfen als der BSK Viktoria Buxheim 5:1 abgefertigt hatte. Doch Oberegg (8. Platz/33 Punkte) ist ein unangenehmer Gegner. Aber der SVO hatte am Freitag ein schweres Heimspiel gegen Mauerstetten dem BSK Neugablonz in die Karten.

TSV Oberbeuren: Spielfrei.