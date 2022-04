„Zeppe“ bleibt unvergessen: Ungeimpfter Landwirt (54) aus Baisweil starb an Corona

Landwirt Franz-Josef Zindath (54) aus dem Ostallgäuer Baisweil starb an Corona. Er hatte keine Vorerkrankungen. Wie seine Familie mit dem Verlust umgeht.

Sein Schicksal bewegte viele Menschen im Allgäu: Landwirt Franz-Josef Zindath aus Baisweil (Kreis Ostallgäu) starb im Dezember mit nur 54 Jahren an den Folgen einer Corona-Infektion. Fünf Wochen lang hatten die Ärzte auf der Intensivstation des Kaufbeurer Klinikums um das Leben des verheirateten Vaters von vier Kindern im Alter von 12, 14, 17 und 20 Jahren gekämpft. Seine Lunge war durch das Corona-Virus derart angegriffen, dass er kaum noch Luft bekam. Nach Angaben der Familie hatte er keinerlei Vorerkrankungen.

Vor seinem damals noch nicht absehbaren Tod wandte er sich mit einem dramatischen Appell an die Öffentlichkeit: „Corona ist viel schlimmer, als ich je gedacht hätte. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich impfen lassen“, ließ er unserer Redaktion über seine Familie ausrichten.

Nach Tod ihres Mannes: "Wir haben nur noch im Notfallmodus funktioniert"

Für „Zeppe“ Zindath kam diese Erkenntnis zu spät: Am 8. Dezember 2021 starb der Familienvater, der von 2002 bis 2014 Gemeinderat in Baisweil war. „Uns hat es den Boden unter den Füßen weggezogen“, sagt seine Frau Manuela über den tragischen Verlust. „Wir haben nur noch im Notfallmodus funktioniert. Es musste so viel geplant und erledigt werden: Beisetzung, Ämter, Stall.“

Kein Mensch hatte mit dem frühen Tod des Ostallgäuers gerechnet. Am wenigsten er selbst. Auf seinem Hof fühlte er sich vor Corona sicher. „Wo soll ich mich denn anstecken?’“, sagte er zu seiner Frau, die sich schon frühzeitig hatte impfen lassen. „Ich geh doch eh kaum unter die Leut.’“ Doch es kam anders. Über einen bislang ungeklärten Kontaktweg erreichte das Virus den Hof. Jetzt fehlt der Sohn des früheren Baisweiler Bürgermeisters Ludwig Zindath seiner Familie an allen Ecken und Enden.

Unglaubliche Anteilnahme gibt der Familie Kraft

„Die Tage wechseln ab, an manchen geht man besser durchs Leben, an anderen Tagen nicht“, sagt Manuela Zindath. Kraft geben ihr und ihren Kindern die „unglaubliche Anteilnahme und die vielen Hilfsangebote“ von Verwandten, Freunden oder Bekannten aus der Landwirtschaft. „Durch die Krankheit meines Mannes haben sich viele seiner Berufskollegen, die bis dato nicht immunisiert waren, doch noch impfen lassen. Und das war gut so, denn in unserem Dorf ging es im Dezember 2021 dann erst so richtig los mit Corona.“ Auch ihre vier Kinder seien mittlerweile alle gegen Corona geimpft.

Besonders berührt hat Manuela Zindath inmitten des ganzen Elends ein Erlebnis Ende Februar, als ihr ältester Sohn wegen einer Blinddarmentzündung ins Kaufbeurer Krankenhaus musste. Behutsam wurde er dort vom Ärzteteam gefragt, ob er der Sohn von Franz-Josef Zindath sei. „Selbst nach über zwei Monaten ist dort ein Patient nicht vergessen“, sagt Manuela Zindath, die der Arbeit von Ärzten und Pflegern höchsten Respekt zollt.

