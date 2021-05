Die Wirte hoffen auf stabile Inzidenzwerte unter 100. Ist das vor Pfingsten zu schaffen? Und wie wird das Wetter? Tage zwischen Bangen und Hoffen.

17.05.2021 | Stand: 14:29 Uhr

Michael Martin gibt sich optimistisch, trotz der dunklen Wolken, die über Kaufbeuren aufziehen. Im doppelten Sinn. Regenwetter und eine steigende Corona-Inzidenz, keine guten Aussichten für den Gastronom. Dennoch sagt der Betreiber des Gasthofs Engel: „Im Idealfall können wir am Samstag öffnen.“ Der Biergarten ist aufgestuhlt, die Mitarbeiter stehen in den Startlöchern, die Vorfreude steigt. „Man ist fast ein bisschen nervös, weil man es schon so lang nicht mehr gemacht hat.“