Zu Halloween: Neugablonzerin verwandelt ihren Vorgarten in eine Geisterbahn

Im Vorhof von Marion Dreyer in Neugablonz geht es schaurig zu. An Halloween wird die Gruft zum Treffpunkt. Warum sie so gern die Ketten rasseln lässt.

28.10.2022 | Stand: 18:58 Uhr

Nebel wabert, fürchterliche Schreie sorgen für Gänsehaut, Totenköpfe dominieren das Ambiente. In einem Einmachglas schwimmen glitschige Augen, ein kleiner Hexenkessel brodelt auf dem Tisch, Ketten rasseln. An der Bar steht ein Horror-Clown mit rot leuchtenden Augen. Der Vorhof des Ehepaars Dreyer in der Neugablonzer Hubertusstraße hat sich in den vergangenen Wochen in eine richtige Grusel-Ecke verwandelt. Der Anlass: Halloween am Montag. Die Nacht der Geister und Gespenster – ein Brauch, der ursprünglich aus Irland kommt.

