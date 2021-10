Zu spät und wenig glaubwürdig - die überraschende Kritik am neuen Bahnhalt in Kaufbeuren

Im Stadtrat von Kaufbeuren wird Kritik am geplanten Bahnhalt im Haken laut. Unser Autor appelliert: Die Stadt muss für die Bahn ein verlässlicher Partner sein.

28.10.2021 | Stand: 18:34 Uhr

Zweifel an einem zusätzlichen Bahnhalt in Kaufbeuren? Das muss erlaubt sein und ist angesichts des Trubels, den ein solcher Zustiegspunkt für Anwohner mit sich bringen kann, sogar durchaus verständlich. Aber ist das nicht längst alles durchdiskutiert?

Kritik am Bahnhalt in Kaufbeuren ist durchdiskutiert

So lange ist es nicht her, dass der versprochene Bahnhalt im Haken zum Thema für die Anwohner wurde. In der Euphorie der Stadtpolitik blieben kritische Stimmen zwar lange ungehört. Letztlich führte der Protest aber dazu, dass Stadt und Bahn den Haltepunkt vom Kolberger Weg Richtung Neugablonzer Straße verrückten. Dort dürfte sich nun kaum jemand an dem Zu- und Ausstiegspunkt stören.

Denkbar schlechter Zeitpunkt

Die Kritik jetzt ist deshalb kaum nachvollziehbar, der Zeitpunkt denkbar schlecht. Denn die Planungen sind im vollen Gang. Der Bahnhalt ist Teil der großangelegten Umgestaltung des Verkehrsknotenpunktes Neugablonzer Straße/Buronstraße. Was noch wichtiger ist: Die Stadt braucht die Bahn für den versprochenen weiteren Bahnhalt bei Neugablonz und die barrierefreie Umgestaltung des künftigen „Hauptbahnhofs“. Sie täte also gut daran, sich als verlässliche Partnerin zu präsentieren.

