Zu wenig Kita-Plätze: Eltern in Kaufbeuren sind „wütend, verzweifelt und fassungslos“

Schon jetzt fehlen Kita-Plätze, zukünftig wird sich die Lage wohl verschärfen. Eltern bangen um ihre Arbeitsplätze und fordern die Politik auf, zu handeln.

31.03.2023 | Stand: 19:09 Uhr

Diese Nachricht hat viele Familien in Kaufbeuren schockiert: Aktuell warten Eltern von 115 Kindern noch auf Plätze in den Kindertagesstätten (Kitas), im Betreuungsjahr 2023/24 könnte diese Zahl sogar auf etwa 350 steigen. Innerhalb weniger Tage haben sich über 70 Mütter und Väter in einer WhatsApp-Gruppe zusammengefunden und einen offenen Brief an Oberbürgermeister Stefan Bosse verfasst – darunter auch Simone Deckert, Stephanie Wagner und Andreas Höckinger.

