Zufrieden Gesichter beim SVO - Fußballer bestätigt Vorstand

19.05.2022 | Stand: 06:00 Uhr

Der SVO Germaringen sieht sich auch für die Zukunft gut aufgestellt. Rundum zufriedene Gesicht gab es deshalb bei der Jahreshauptversammlung der Fußballabteilung. So war es beinahe selbstverständlich, dass die bisherigen Ressortleiter Oliver Baumann (Sport), Christian Gabler und Franz Negele (Junioren), Wendelin Burkhardt (Öffentlichkeitsarbeit) und Uli-Max Gundel (Finanzen) in ihren Ämtern bestätigt wurden.

Richtungsweisendes am Sportpark

„Wir haben in den beiden vergangenen Jahren, die von Corona geprägt waren, vieles angeschoben, dass man nicht in einer Tabelle oder in der Zeitung nachlesen konnte“, sagte Uli-Max Gundel und nannte dabei zahlreiche Erneuerungen und Renovierungen rund um den Sportpark. So gab es eine neue Anzeigetafel, neue Tore und Eckfahnen im Stadion sowie eine zukunftsweisende Weichwasseranlage im Neubau.

Für die Bezirksliga vorgesorgt

Zudem wurden die Kabinen und das Martinsheim mit einem neuen Anstrich versehen. „Unser Sportgelände ist schon jetzt bezirksligatauglich“, sagte Gundel mit einem Schmunzeln. Sportlich sprach Oliver Baumann von einer insgesamt guten Entwicklung bei den Herren-Mannschaften, die nun mit dem Aufstieg der Ersten gekrönt wurde. „Auch mit der Trainerbesetzung haben wir bereits die Weichen für die neue Spielzeit gestellt“, sagt Baumann, der auch in Zukunft vorrangig den eigenen Nachwuchs in den Spielbetrieb bei den Herren integrieren will: Ein starkes Team ist auch die Basis für ein erfolgreiches Wirken im Nachwuchs. Ressortleiter Bobby Gabler kann sich dabei auf eine starke Mannschaft samt Trainer verlassen. Auch wenn in diesem Jahr kein Jugend-Turnier aufgrund der unsicheren Corona-Lage stattfinden wird, so hat das Jugend-Ressort auch für 2022 noch wesentliche Aktivitäten auf der Agenda. Ein großes Familienfest soll dabei im Mittelpunkt stehen, aber auch die Trainerbesetzung für die kommende Spielzeit muss noch final geklärt werden, denn es sind im Nachwuchs elf Mannschaften für die Saison 2022/23 geplant.

Wunsch an den Bürgermeister

Uli-Max Gundel dankte den zahlreichen Sponsoren für ihre Treue zum Verein. Trotz zahlreicher Anschaffungen konnte man für das abgelaufene Jahr sogar einen kleinen Überschuss in der Bilanz präsentieren, sodass der Vorstand für sein Wirken entlastet wurde. Bürgermeister Helmut Bucher dankte der Abteilung für die tolle Arbeit und das soziale Engagement, die der gesamte Verein für die Gemeinde Germaringen leistet. Im Gegenzug würdigte Wendelin Burkhardt die Unterstützung durch die Gemeinde, die immer ein offenes Ohr für den Verein habe. Zum Abschluss bekam Bucher noch mit auf den Weg, dass der Verein in diesem Jahr fest mit der Überdachung am Kiosk plane.

Zudem wurden bei der harmonischen Versammlung auch noch langjährige und verdiente Mitglieder aus der Abteilung geehrt.

