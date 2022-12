Zum Abschluss fast vollzählig - Ausfälle beim SVM werden weniger

SV Mauerstetten empfängt im letzten Spiel des Jahres München-Ost-Herrsching. Trainer Jürger Malter wünscht sich eine Leistungssteigerung und einen Sieg.

17.12.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Zum letzten Spiel in der Vorrunde der Bayernliga-Saison treten die Volleyball-Damen 1 des SV Mauerstetten am Sonntag zu Hause gegen den VC DJK München-Ost-Herrsching an. Spielbeginn ist um 15 Uhr in der Dreifach-Sporthalle.

Gegner für eine Überraschung gut

Die vor drei Jahren gegründete Spielgemeinschaft aus dem Münchener Osten und dem circa 50 Kilometer entfernt am Ammersee gelegenen Herrsching verfügt über ein schier unerschöpfliches Reservoir an Spielerinnen und ist so stets für Überraschungen gut. Die Erste Mannschaft der Ostler hat die Vorrunde bereits abgeschlossen und liegt in einem Dreierfeld an der Spitze der Dritten Liga Ost. Weniger erfolgreich liegt die Zweite nach sieben absolvierten Spielen mit zehn Punkten und 15:13 Sätzen auf dem achten Tabellenplatz. Zuletzt gelang dem DJK Ost II zu Hause ein knapper 3:2-Sieg gegen den ASV Dachau.

Erinnerung an einen starken Sieg

Die Fans des SVM können sich noch gut an eine begeisternde und kämpferisch gute Leistung erinnern: Als der SVM in der vergangenen Saison in einem der ersten Spiele in der neuen Dreifach-Sporthalle mit 3:1 über München-Ost-Herrsching unter den Interimstrainern Peter Schulz und Peter Schmid siegreich blieb. Diesen Erfolg wollen die Volleyballerinnen nun wiederholen – mit viel Einsatz, großer Kampfkraft und Leidenschaft ihr Publikum begeistern und so zum Ende einer erfolgreichen Vorrunde einen klaren Sieg holen. Mit Nadine Birk und Franziska Holderried (Libera), Nelly Hatzenbühler und Lara Schmid (Zuspiel), Alissa Birk (Diagonal), Lea-Marie Weh und Sandra Gärtner (Mittelblock) sowie Eva Kleiner, Caja Karpf und Ina Wahmhoff (Außenangriff) steht dem Trainer fast der komplette Kader zur Verfügung. Es fehlen noch Mona Gärtner aus privaten Gründen und die verletzte Marina Zabel – sie unterstützt Coach Jürgen Malter als Co-Trainerin.

Zwei Spielerinnen der Zweiten sind mit dabei

Allerdings bleibt bis zum Abschlusstraining am Freitagabend abzuwarten, inwieweit alle Spielerinnen ihre kleineren Verletzungen vollständig auskuriert sowie ihre Krankheiten komplett überstanden haben. Des Weiteren stehen mit Eva Seidl und Anna Krüger aus der diesmal spielfreien Zweiten Mannschaft noch spielstarke Spielerinnen parat. Trainer Malter kündigt deshalb an: „Der erste Satz beim Eichenauer SV hat gut gepasst, aber in den weiteren Sätzen konnte meine Mannschaft nicht mehr ihre gewohnte Leistung abrufen. Dieses gute und erfolgreiche Spiel wollen wir am Sonntag über die gesamten Sätze zeigen.“

Doppelspieltag für die Herren als Spitzenreiter

Bereits am Samstag spielen zuhause ab 14.30 Uhr die Damen III in der Kreisliga Süd gegen den Tabellenführer SV Memmingen (15 Punkte) sowie den Verfolger SV Wald (3. Platz, 12 Punkte). Trainerin Andi Dürr wird mit ihrer Nachwuchsmannschaft, die derzeit nach sechs Spielen mit neun Punkten auf Platz vier folgt, den Fans ein spannendes und hochklassiges Spiel bieten. Ebenfalls am Samstag ab 14.30 Uhr werden die Herren, Spitzenreiter mit zwölf Punkten in der Bezirksliga Schwaben, beim TSV Nördlingen antreten. Dabei muss sich Trainer Mathias Ostertag mit seinem Trupp zunächst gegen den TSV Nördlingen (5. Platz/5 Punkte) und anschließend den TSV Schwabmünchen (4. Platz/5 Punkte) beweisen.