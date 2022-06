Zum Gedenken an Jonas Schalk - Fußballturnier beim SV Eggenthal

Mit einem hochkarätig besetzten Jugendfußballturnier soll der verstorbene Jonas Schalk gewürdigt werden. Deshalb ist auch der Löwen-Nachwuchs dabei.

17.06.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Die JFG Mühlbachtal veranstaltet am Samstag, 25. Juni, ein top besetztes A-Jugend-Turnier in Eggenthal. Neben der JFG sind die SpVgg Kaufbeuren, der FC Stätzling, der FC Memmingen und der TSV 1860 München dabei. Die Veranstaltung wird zum Gedenken an den langjährigen Spieler des SV Eggenthal, Jonas Schalk, ausgerichtet, der vergangenes Jahr tödlich verunglückt ist.

Schon länger geplant

Der SV Eggenthal wollte schon lange mit einem Turnier auf die Jugendfördergemeinschaft Mühlbachtal hinweisen – und damit auch den eigenen Spielern einen neuen Reiz geben. „Dass dann so ein Unglück dazu führt, ist natürlich traurig und tragisch“, berichtet Thomas Gerle, Vorsitzender der JFG. Jonas Schalk durchlief alle Jugendmannschaften des SVE. Zuletzt war bei den Senioren aktiv, dennoch kamen er und seine Freunde immer noch bei der A-Jugend vorbei, um sie anzufeuern. „Deshalb war klar, dass wir das Turnier mit der A-Jugend machen“, berichtet Gerle weiter.

Bezug zu den Löwen

Zudem war Schalk Fan von 1860 München. „Deshalb habe ich einfach mal bei 1860 nachgefragt und wurde an den Trainer der U19 verwiesen. Das ist ein super Typ, der sofort zugesagt hat, da mitzumachen“, erzählt Gerle. Und mit der Löwen-U19 kommt ein Hochkaräter: „1860 hat heuer den Aufstieg in die U19-Bundesliga geschafft und den bayerischen Pokalsieg gefeiert“, erklärt Gerle. Der Vorsitzende kontaktierte dann andere Vereine, „und auch da kam sofort von allen eine Zusage“.

Feste am Feiern

Und obwohl in Eggenthal gerade das Gaukönigsehrung und jüngst das Kick&Rock stattgefunden haben, sagten die Verantwortlichen des SV Eggenthal sofort zu, die Sache zu unterstützen – ebenso wie der Löwen Fanclub Eggenthal. Das Turnier beginnt am Samstag ab 11 Uhr. Gespielt wird jeder gegen jeden, eine Partie dauert 30 Minuten. Das Finale soll gegen 16 Uhr stattfinden. „Wir würden uns freuen, wenn viele Jugendkicker aus dem Umland vorbeischauen. Ich denke aber auch, bei dem attraktiven Teilnehmerfeld wird toller Fußball geboten, das kann auch ältere Kicker und Zuschauer begeistern“, meint Gerle.

Und neben dem Jugend-Fußball soll auch der Verein SV Eggenthal gefördert werden – für Essen und Getränke ist also gesorgt.

